شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Watch X.. التسريبات الكاملة لساعة أبل المنتظرة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط كل التكهنات حول iOS 18 وiPhone 16، يترقب عالم التكنولوجيا بشدة الجيل القادم من ساعة أبل، حيث من المحتمل أن يطلق على الجيل الجديد من ساعة أبل اسم "Apple Watch X"، ومن المتوقع أن يحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق ساعة أبل.

ولجعل Watch X أكثر تميزًا، يقال إن شركة أبل تخطط لمنح ساعتها الذكية الجديدة أهم إصلاح شامل شهدته ساعة أبل على الإطلاق، حيث يُشاع أن طراز ساعة أبل الجديد سيجلب أهم التغييرات على الإطلاق في التشكيلة، بما في ذلك إصلاح شامل للتصميم، وميزات صحية مبتكرة، وتكنولوجيا عرض متقدمة.

جسم أنحف وبطارية أكبر

أحد أهم التغييرات المتوقعة في ساعة أبل 10 القادمة هو إصلاح تصميمها، ووفقًا لموقع Digitimes، سيحتوي الإصدار الجديد من ساعة أبل على اللوحة الأم المصنوعة من النحاس المطلي بالراتنج (RCC)، من المحتمل أن توفر اللوحة الأم RCC الأصغر حجمًا مساحة إضافية لبطارية أكبر أو مكونات داخلية أخرى.

ومن المثير للاهتمام، أن التحول إلى تصميم RCC قد ذكره في البداية المحلل Ming-Chi Kuo، الذي توقع أيضًا أن iPhone 17، المقرر إصداره في عام 2025، سيتضمن لوحة رئيسية مماثلة لـ RCC، وأكد كو على مزايا هذا التحديث، وأبرزها انخفاض سمك اللوحة الأم وتبسيط عملية الحفر بسبب عدم وجود الألياف الزجاجية، ومن المتوقع أيضًا أن يجلب تصميم RCC في ساعة Apple X فوائد مماثلة للساعة الذكية.

شريط مغناطيسي جديد

ومن المتوقع أيضًا أن يتميز الطراز القادم بنظام شريط مغناطيسي جديد، مما قد يعني أن أحزمة ساعة أبل الحالية قد لا تكون متوافقة مع التصميم الجديد، ومع ذلك، يمكن أن تسمح الأشرطة المغناطيسية بتصميم أنحف وتغييرات النطاق بشكل أسهل وأسرع.

تقنية العرض المتقدمة

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، قد يشهد طراز ساعة أبل القادم أيضًا تطورات في تكنولوجيا العرض، مع احتمال تقديم شاشة microLED جديدة مقاس 2.1 بوصة، تُعرف تقنية العرض هذه بكفاءتها في استخدام الطاقة، وطول عمرها، وأوقات الاستجابة السريعة، والتباين الفائق، والألوان الزاهية، بالإضافة إلى ذلك، قد تأخذ شركة ـلا في الاعتبار أحجام العرض المختلفة وتعيد تصميم هيكل الساعة بإطارات أنحف.

مراقبة ضغط الدم

وبعيدًا عن الجماليات، يُشاع أن ساعة ساعة Apple X الجديدة ستجلب عددًا كبيرًا من الميزات الصحية الجديدة، وقد تتضمن ساعة أبل 10 ميزة مراقبة ضغط الدم التي طال انتظارها، وهي الأولى من نوعها في خط الإنتاج، وقد لا توفر القراءات الأولية قياسات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي ولكنها ستقوم بدلاً من ذلك بتتبع وعرض الاتجاهات بمرور الوقت.

وقد يتلقى المستخدمون إشعارات بشأن ارتفاع ضغط الدم ويتم تشجيعهم على تسجيل الأسباب المحتملة في إحدى المجلات.

كشف توقف التنفس أثناء النوم

ميزة صحية أخرى يمكن أن تظهر لأول مرة مع ساعة أبل الجديدة هي اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وبحسب ما ورد ستقوم الساعة بتحليل أنماط نوم وتنفس المستخدمين لتقييم احتمالية انقطاع التنفس أثناء النوم ونصحهم بطلب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.

كشف ارتفاع ضغط الدم

يعد اكتشاف ارتفاع ضغط الدم ميزة أخرى محتملة قد يتم تضمينها في ساعة Apple X، وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الأنشطة أثناء نوبات ارتفاع ضغط الدم، مما يمكن أن يساعد في التقييمات الطبية، ومع ذلك، ستوصي ساعة أبل باستشارة الطبيب أو استخدام سوار ضغط الدم التقليدي للحصول على قراءات دقيقة.

إطلاق ساعة Apple X المحتمل

تطلق Apple بشكل عام جيلها الجديد من ساعة أبل جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone الخاصة بها، وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يكون هذا هو iPhone 16.

ومع ذلك، هناك شائعات بأن شركة Apple قد تنحرف عن هذا الجدول الزمني للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للجهاز مع "ساعة Apple X".

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن كل هذه المعلومات مبنية على شائعات وتسريبات، فقط إعلان Apple الرسمي هو الذي سيؤكد ميزات ساعة أبل الجديدة وتاريخ الإطلاق والتفاصيل الأخرى. ولكن حتى الإطلاق الرسمي، ترسم هذه الشائعات صورة مثيرة للجيل الجديد القادم من ساعة Apple X.