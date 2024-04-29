شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطرح OLED iPad Pro مزودا بشريحة M4 ويركز على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لعقد مؤتمر Let Loose الخاص بأجهزة آي باد خلال الأسبوع المقبل، حيث بدأت الشائعات في الفترة التمهيدية تصبح مثيرة للاهتمام.

ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، فإن جهاز OLED iPad Pro الذي طال انتظاره قد لا يأتي مع شريحة M3 الجديدة كما كنا نتوقع جميعًا، ولكن مع الجيل التالي من M4 بدلاً من ذلك، وفي نشرة Power On الإخبارية كتب جورمان إنه سيبشر بدخول شركة Apple رسميًا إلى الذكاء الاصطناعى.

وكتب جورمان، "أعتقد أن شركة آبل ستضع الجهاز اللوحي كأول جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي حقًا، وأنها ستروج لكل منتج جديد منذ ذلك الحين كجهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي، وقال إن القيام بذلك بهذه الطريقة في حدث 7 مايو من شأنه أن يمهد الطريق لشركة Apple لتدخل كل شيء في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو.

ويعتمد كل هذا على تقارير Gurman السابقة التي تفيد بأن Apple تجري محادثات مع OpenAI وGoogle للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم للحصول على ميزات جديدة مع iOS 18.

ومن المتوقع أيضًا أن يقدم عرض المنتج "Let Loose" تحديثات لملحقات iPad Air وiPad مثل Magic Keyboard وApple Pencil ووفقًا لجورمان قد يقدم قلم Apple Pencil القادم ردود فعل لمسية.



