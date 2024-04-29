شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر مستخدميها من شحن iPhone طوال الليل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل تحذيرًا لمستخدمي أيفون بشأن شحن أيفون طوال الليل مباشرةً على صفحة الدعم بعنوان "معلومات أمان مهمة لجهاز أيفون".

وفي صفحة الدعم، تقول شركة أبل، "لا تنام على جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي، أو تضعها تحت بطانية أو وسادة أو جسمك، عندما يكون متصلاً بمصدر طاقة، والحافظ على أيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن، وتوخ الحذر بشكل خاص إذا كانت لديك حالة بدنية تؤثر على قدرتك على اكتشاف الحرارة على الجسم، وفقاً لموقع phonearena.

كانت هناك أوقات اندلع فيها حريق بسبب وجود أيفون تحت بطانية أو وسادة أثناء الشحن، وهذا الأمر ينطبق على جميع الهواتف، وليس الآيفون فقط، ويجب التأكد قبل أن تغفو ليلاً أنك لا تقوم بشحن هاتفك تحت وسادة أو بطانية وأن الجهاز جيد التهوية.

لا تستخدم أبدًا وحدة الشحن أو الكابل الخاص بك إذا كانت تظهر عليهم العلامات التالية:

ما لم تكن البدائل التابعة لجهات خارجية منخفضة السعر تحمل شارة MFi (Made for أيفون) على العبوة، فيجب عليك تجنبها، هذا ما تقوله شركة أبل حول استخدام معدات الشحن التابعة لجهة خارجية: "يمكنك أيضًا شحن أيفون باستخدام كابلات "Made for أيفون" أو غيرها من الكابلات ومحولات الطاقة التابعة لجهات خارجية والمتوافقة مع USB 2.0 أو الإصدارات الأحدث ومع لوائح الدولة المعمول بها واللوائح الدولية، وقد لا تستوفي المحولات الأخرى معايير السلامة المعمول بها، وقد يؤدي الشحن باستخدام هذه المحولات إلى خطر الوفاة أو الإصابة.

تضيف شركة أبل: "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن في حالة وجود رطوبة، يمكن أن يسبب حريقًا أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلفًا لجهاز أيفون أو أي ممتلكات أخرى"، وتريد أبل منك أن تبحث عما يلي على محول الطاقة الخاص بك لأن أيًا من هذه الحالات خطير ويجب اعتباره إشارة لشراء وحدة شحن جديدة:

1- تلف قابس أو شوكات محول الطاقة.

2- يصبح كابل الشحن مهترئًا أو تالفًا.

3- تعرض محول الطاقة لرطوبة زائدة، أو انسكاب سائل داخل محول الطاقة.

4- لقد سقط محول الطاقة، وتضررت غلافه.

على الرغم من أن هذه التحذيرات تأتي من شركة أبل، إلا أنها تنطبق على جميع الهواتف الذكية بغض النظر عن الشركة المصنعة.