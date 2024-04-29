شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى بمواجهة آبل مرة أخرى حول رسوم متجر التطبيقات فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت سبوتيفاي مؤخرًا تحديث تطبيق iOS الخاص بها لمستخدمي الاتحاد الأوروبي لإظهار أسعار الاشتراكات المشتراة خارج نظام الدفع الخاص بشركة آبل، ومع ذلك رفضت شركة أبل التحديث.

وليست المرة الأولى التي تتصادم فيها هذه الشركات، في السابق قدمت سبوتيفاي تطبيقًا يحتوي على روابط لموقع ويب، لكن آبل رفضته، وتقول سبوتيفاي إن تقديمها الأخير يتوافق مع حكم الاتحاد الأوروبي، الذي فرض غرامة قدرها 1.84 مليار يورو على شركة آبل بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة.

لماذا الاتحاد الأوروبي؟ تطلب آبل من سبوتيفاي استخدام نظام معين ودفع عمولة على المشتريات التي تتم من خلال روابط خارجية، وهي قاعدة محددة في إرشاداتها المحدثة، ومع ذلك حكم الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بأنه يجب على شركة آبل السماح لتطبيقات بث الموسيقى بتضمين هذه الروابط.

تصر آبل على الرسوم على الرغم من حكم الاتحاد الأوروبي، تؤكد آبل أنها لا تزال قادرة على تحصيل الرسوم على الاشتراكات المشتراة خارج نظامها، ويجادلون بأن استخدام "استحقاق خدمات بث الموسيقى" الخاص بهم يعد أمرًا إلزاميًا للموافقة على التطبيق، حتى بالنسبة للتطبيقات التي لها روابط خارجية.

محاولة الحل البديل وفقًا للتقارير، يتجنب أحدث تطبيق لـ سبوتيفاي لمستخدمي الاتحاد الأوروبي ذكر موقع الويب الخاص بهم مباشرة للاشتراكات، وبدلاً من ذلك فإنه يوجه المستخدمين للبحث عن موقع الويب يدويًا، ومن المحتمل أن يتجاوز رسوم عمولة آبل البالغة 30%.