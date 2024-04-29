شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت عملة بيتكوين اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل إلى حلبة التداول عند سعر 63,192 دولار بعد تسجيل خسارة قدرها 0.57%، في البورصات الدولية مثل Binance، يتم تداول Bitcoin بسعر مماثل تقريبًا يبلغ 63,102 دولارًا، وفقًا لمحللي السوق، تميل مؤشرات البيتكوين على المدى القصير نحو توقعات هبوطية، وفقًا لموقع gadgets360.

وتشمل هذه العملات Tether وBinance Coin وSolana وRipple وDogecoin.

كما تم تسجيل تخفيضات طفيفة ولكن ملحوظة في الأسعار بواسطة Cardano وShiba Inu وAvalanche وPolkadot وChainlink جنبًا إلى جنب مع Polygon وNear Protocol وLeo.

قال راجاجوبال مينون، نائب رئيس بورصة WazirX: "بعد انخفاض قيمة بيتكوين إلى النصف، تشهد أصول العملات المشفرة تقلبات متزايدة، مع حفاظ الرموز المميزة على معنويات محايدة، إن الانخفاض الأخير الناجم عن انخفاض عملة البيتكوين أدى إلى عمليات تصفية أثرت على العملات البديلة على نطاق واسع، "قد يتأثر انخفاض الأسعار أيضًا بتراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي".

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.73 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ تقييم القطاع، في وقت كتابة هذا التقرير، 2.35 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

من خلال اتباع مسار سعر مختلف عن عملة البيتكوين، تمكنت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة، وهي الأثير، من تحقيق مكاسب صغيرة اليوم الاثنين، تبلغ قيمة ETH حاليًا 3130 دولارًا، بعد أن سجلت ربحًا بنسبة 2.35 %، في البورصات الدولية، يبلغ سعر ETH 3,218 دولارًاـ حسبما أظهر CoinMarketCap.

قال فريق أبحاث CoinDCX: "إن الأحداث الكلية هذا الأسبوع، مثل إعلانات سعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي ومعدل البطالة، قد تؤدي إلى تقلبات إضافية في السوق".

أعلنت شركة Stripe العملاقة في مجال التكنولوجيا المالية عن إعادة تقديم مدفوعات العملات المشفرة في وقت لاحق من عام 2024، وستقوم الشركة بتمكين المدفوعات مقابل عملة USDC المستقرة فقط على سلاسل Solana وEthereum وPolygon blockchain وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، قدمت شركة Consensys، الشركة الأم لشركة Metamask، شكوى ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن "الاستيلاء غير القانوني على السلطة" على Ethereum التي تمتلكها الشركة.