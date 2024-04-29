شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور ميزة جديدة لإجراء مكالمات صوتية دون حفظ الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن واتساب يعمل على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالوصول إلى برنامج الاتصال داخل التطبيق لإجراء مكالمات صوتية، لكن لا تزال الميزة قيد التطوير، ولم تجعلها منصة المراسلة الفورية متاحة لأولئك الذين اشتركوا في برنامج Google Play التجريبي.

وفي حين أن ميزة برنامج الاتصال غير واضحة، فمن المعتقد أن الميزة قد تسمح للمستخدمين بالاتصال بالأرقام غير المحفوظة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، وادعى تقرير حديث أن الشركة تعمل أيضًا على ميزة مشاركة الملفات القريبة.

وقد تم رصد هذه الميزة بواسطة متتبع الميزات WABetaInfo على الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب وهذه الميزة غير متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي، لكن المتتبع يشير إلى أنها قد تظهر في أحد التحديثات التالية، ويمكن لبرنامج الاتصال داخل التطبيق توسيع وظائف التطبيق من منصة قياسية للاتصالات الصوتية والمرئية إلى منصة تسمح أيضًا بالاتصال بجهات الاتصال غير المحفوظة ويمكن أن تحاكي خدمة الاتصال الفعلية.

وشارك التقرير أيضًا لقطة شاشة لهذه الميزة، والتي لم يتم تمكينها بعد في الإصدار التجريبي الأخير، ويبدو وكأنه طالب عام مع رمز اتصال أخضر وأرقام وحروف أبجدية موجودة كما تفعل عادةً، ويشير متتبع الميزات إلى أن سبب تنفيذ برنامج الاتصال لا يزال غير معروف.

ومع ذلك، يُعتقد أنه تم تضمين الميزة للاتصال بسهولة بالأرقام التي قد يتذكرها المستخدم ويفضل الاتصال بها بدلاً من التمرير عبر قائمة جهات الاتصال أو البحث عنها، وقد تكون حالة الاستخدام الأخرى هي السماح للمستخدمين بالاتصال بالأرقام غير المحفوظة في جهات الاتصال.

وفي العام الماضي، طرحت الشركة ميزة لتسهيل الدردشة مع المستخدمين الذين لم يتم حفظهم في جهة الاتصال، وقد يكون برنامج الاتصال داخل التطبيق امتدادًا لهذه الميزة، إنه أمر شائع عندما يحتاج المستخدم إلى الاتصال بشخص ما عبر التطبيق لأسباب مؤقتة مثل إعداد اجتماع أو التحقق من التسليم المتوقع أو تحديد موعد.