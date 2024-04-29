شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تعيد تصميم "التطبيقات الأصلية" بنظام التشغيل iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل لديها خطط كبيرة لجهاز أيفون هذا العام، وفي حين أن جزءًا كبيرًا منها يدور حول الذكاء الاصطناعي (AI)، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا لتغيير بعض التطبيقات المحلية في نظام التشغيل iOS.

ووفقًا للتقرير، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لتجديد أربعة من تطبيقاتها على الأقل بما في ذلك تغييرات التصميم وإدراج الميزات الجديدة، ويقال أن شركة آبل تتطلع أيضًا إلى إدخال تغييرات على مستوى الواجهة إلى نظام التشغيل iOS 18، وخاصةً على الشاشة الرئيسية، مع ملاحظة أنه يشاع أيضًا أن الشركة تضيف تطبيق الآلة الحاسبة إلى نظام iPadOS.

وفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج عبر رسالته الإخبارية Power On، تتطلع شركة أبل إلى إجراء ترقيات كبيرة لنظام التشغيل iOS 18 قبل معاينته في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في 10 يونيو، ويظل الذكاء الاصطناعي أحد الخطط الرئيسية للشركة لتعزيز مبيعات أيفون.

على الرغم من الأبحاث العديدة التي نشرها باحثون في شركة أبل، يُقال أن الشركة لا تنوي تقديم برنامج الدردشة الآلي الخاص بها هذا العام، وبدلاً من ذلك، دخلت مرة أخرى في مناقشات مع OpenAI، ومن المحتمل أن تقوم بدمج نماذج GPT الخاصة بها لبعض ميزات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب OpenAI، يُقال أيضًا أن صانع أيفون يجري محادثات مع جوجل بشأن Gemini AI وكذلك Baidu من أجل Ernie AI (الصين فقط)، في حين أن الميزات التي تخطط أبل لبناءها غير معروفة، يقترح Gurman أن الشركة تريد دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها الحالية وتقديم ميزات مثل إنشاء النص وتلخيص المقالات في Safari وملخص الإشعارات الفائتة.

وفقًا للتقرير، يمكن أن تكون هذه الميزات جزءًا من نموذج Ajax AI الخاص بشركة أبل، ومع ذلك، قد تستفيد شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا من نماذج OpenAI وGoogle وBaidu للذكاء الاصطناعي.

في حين أن ميزات الذكاء الاصطناعي ستعمل على ابتكار عروض iOS 18، تفيد التقارير أيضًا أن الشركة تعمل على تجديد أربعة من تطبيقاتها الأصلية – البريد والملاحظات والصور واللياقة البدنية، اما تفاصيل ما قد تغيره شركة آبل غير معروفة، ولكن من المتوقع حدوث تغيير في التصميم وميزات جديدة.

وعلاوة على ذلك، قد يتضمن صانع أيفون أيضًا إمكانية جديدة تسمح للمستخدمين بتثبيت التطبيق في أي مكان على الشاشة الرئيسية، دون التقيد بالشبكات الموجودة حاليًا.

تجدر الإشارة إلى أن الميزات والتغييرات في iOS 18 لم يتم تأكيدها من قبل أي مصادر رسمية، ولن يتم الكشف عن رؤية أبل للجيل القادم من نظام التشغيل الخاص بها لجهاز أيفون إلا في مؤتمر WWDC 2024.