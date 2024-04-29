شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة تضم الولايات الأمريكية ذات أسوأ معدلات جرائم إلكترونية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حللت شركة "TorGuard"، وهي شركة حماية عبر الإنترنت، البيانات الواردة في تقرير جرائم الإنترنت الأخير الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجمعت قائمة بالولايات الأكثر عرضة لخطر جرائم الإنترنت، بما فيها الهجمات السيبرانية والبرامج الضارة الناتجة عنها، وبرامج الفدية، وسرقة الهوية، والسرقة المالية.

ونرصد لك أبرز هذه الولايات الأمريكية وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: 1. ألاسكا

- عدد الهجمات: 319 هجمة إلكترونية لكل 100 ألف ساكن (2338 حالة إجمالية، بزيادة تزيد عن 50% عن العام الماضي).

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: 31,771,278 دولارًا (حوالي 13,589 دولارًا لكل ضحية)

- الجريمة الأكثر شيوعًا: الابتزاز (زيادة بنسبة 9% منذ عام 2022)

2. نيفادا

- عدد الهجمات: 308 هجومًا إلكترونيًا لكل 100 ألف ساكن (9893 حالة إجمالية)

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: 200,995,121 دولارًا (ما يقرب من ضعف ما كان عليه في عام 2022)

- الجرائم الأكثر شيوعًا: اختراق البيانات الشخصية وسرقة الهوية

3. ديلاوير

- عدد الهجمات: 257 هجمة إلكترونية لكل 100 ألف ساكن (2687 حالة إجمالية)

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: 35,376,770 دولارًا، أو 13,166 دولارًا لكل ضحية

- الجرائم الأكثر شيوعًا: خروقات البيانات الشخصية (بزيادة 30% منذ عام 2022) وعمليات الاحتيال الخاصة بالدعم الفني

4. أريزونا

- عدد الهجمات: 235 حالة لكل 100 ألف ساكن (زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي)

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: 324,352,644 دولارًا (حوالي 80 مليون دولار أكثر من العام السابق)

- الجرائم الأكثر شيوعًا: الابتزاز وانتهاك البيانات الشخصية

5. كاليفورنيا

- عدد الهجمات: 199 هجمة إلكترونية لكل 100 ألف شخص

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: 2,159,454,513 دولارًا (27,947 دولارًا لكل ضحية، وهو أكبر مبلغ تم الإبلاغ عنه)

- الجرائم الأكثر شيوعًا: خروقات البيانات الشخصية

6. كولورادو

- عدد الهجمات: 194 هجمة إلكترونية لكل 100 ألف ساكن

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: متوسط 16,350 دولارًا لكل ضحية

- الجرائم الأكثر شيوعًا: الابتزاز وعمليات الاحتيال المتعلقة بعدم الدفع/عدم التسليم

7. واشنطن

- عدد الهجمات: 186 هجمة إلكترونية لكل 100 ألف ساكن

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: متوسط 19,773 دولارًا لكل ضحية

- الجرائم الأكثر شيوعًا: الابتزاز (بزيادة 108%) وعمليات الاحتيال المتعلقة بعدم الدفع/عدم التسليم

8. داكوتا الجنوبية

- عدد الهجمات: 182 هجمة إلكترونية لكل 100 ألف ساكن

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: أكثر من 35 مليون دولار، أو 21,241 دولارًا لكل ضحية

- الجرائم الأكثر شيوعًا: خروقات البيانات الشخصية

9. فلوريدا

- عدد الهجمات: 179 هجمة إلكترونية لكل 100 ألف ساكن

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: 874,725,493 دولارًا

- الجرائم الأكثر شيوعًا: انتهاكات البيانات الشخصية، وعمليات الاحتيال المتعلقة بعدم الدفع/عدم التسليم، والابتزاز

10. كارولينا الجنوبية

- عدد الهجمات: 178 ضحية لكل 100 ألف ساكن

- الأموال المفقودة بسبب جرائم الإنترنت: 119,950,630 دولارًا (12,320 دولارًا لكل ضحية)

- الجريمة الأكثر شيوعًا: الابتزاز