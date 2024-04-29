شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لا يوجد تخطيط لإطلاق Apple Vision Pro 2 قبل نهاية عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تخطط شركة آبل لإطلاق نسخة الجيل الثاني من سماعة الرأس Vision Pro حتى نهاية عام 2026، حسبما أفاد مارك جورمان من بلومبرج.

وقال جورمان في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية "Power On"، إن أحدث خارطة طريق Vision Pro من Apple "لا تدعو حاليًا إلى نموذج من الجيل الثاني حتى نهاية عام 2026"، وفي فبراير 2024، قال إن الجهاز "كان على بعد 18 شهرًا على الأقل".

وفقًا لمصادر جورمان، لا تزال شركة آبل تحاول اكتشاف طريقة لطرح نسخة أرخص في السوق قبل ذلك الوقت، على الرغم من أن الشركة لا تزال في حيرة من أمرها بشأن كيفية خفض التكلفة بالضبط.

قال محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo في فبراير إنه يعتقد أن نماذج Vision Pro الجديدة مع تغييرات كبيرة في المواصفات قد لا تدخل الإنتاج الضخم حتى عام 2027.

في ذلك الوقت، قال كو إنه يتوقع أن يدخل Vision Pro المعدل إلى الإنتاج الضخم في أواخر عام 2025 إلى أوائل عام 2026، مع تركيز Apple على تحسين التكاليف والإنتاج، ولكن هذا يقوده إلى الاعتقاد بأن "تجربة المستخدم لن تختلف عن النموذج الحالي"، بل إنه من الممكن في الواقع ألا يتم الإعلان عن هذه التغييرات للعامة، باستثناء التخفيض المحتمل للأسعار.

ومن المتوقع أن تطلق شركة Apple جهاز Vision Pro في بلدان إضافية قبل مؤتمر WWDC في يونيو، مع تقارير تفيد بأن الجهاز قد يصل إلى الصين في أقرب وقت الشهر المقبل.