شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تتحدى قانون الحظر في الولايات المتحدة وتصفه بـ "غير دستورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة، فإن شركة ByteDance الصينية التي تمتلك المنصة، أمامها 270 يومًا لبيع التطبيق وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.

لكن في نفس الوقت يمكن للرئيس، وفقًا لتقديره، تمديد الموعد النهائي إلى عام واحد إذا شعر أن بيع التطبيق قد اقترب وأن هناك حاجة إلى وقت إضافي، وفقاً لموقع phonearena الهندى.

ويشعر المشرعون الأمريكيون بالقلق من احتمال إجبار ByteDance على تسليم البيانات الشخصية التي تجمعها من مشتركي تيك توك في الولايات إلى الحزب الشيوعي الصيني بحسب التقرير، بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن يستغل تيك توك شعبيته في البلاد (لديه 170 مليون مشترك أمريكي) لنشر الدعاية للمستخدمين، وخاصة المشتركين الأمريكيين الشباب والقابلين للتأثر، وقال أندرو برزيبيلسكي، أستاذ السلوك البشري والتكنولوجيا في جامعة أكسفورد: "حوالي اثنين من كل ثلاثة شباب في الولايات المتحدة لديهم حساب على تيك توك".

وعلى الرغم من التشريع الجديد، فإن تيك توك واثقة من أنها ستكون قادرة على الادعاء بأن القانون ينتهك التعديل الأول، وبحسب بي بي سي، قال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة TikTok: "نحن واثقون وسنواصل النضال من أجل حقوقك في المحاكم، الحقائق والدستور في صفنا... كن مطمئنًا، لن نذهب إلى أي مكان"، لا تخطئوا، هذا حظر، حظر على تيك توك، وحظر عليكم وعلى صوتكم"، يقول المدير التنفيذي إنه يجب على مستخدمي تيك توك مشاركة قصصهم حول كيفية تحسين تيك توك لحياتهم.

وأصدرت تيك توك بيانًا منفصلاً جاء فيه: "الحقيقة هي أننا استثمرنا مليارات الدولارات للحفاظ على البيانات الأمريكية آمنة ومنصتنا خالية من التأثير والتلاعب الخارجي، لكن المشرعين الأمريكيين لا يصدقون ذلك". وقال السناتور ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات (جمهوري من فلوريدا): "على مدى سنوات سمحنا للحزب الشيوعي الصيني بالسيطرة على أحد التطبيقات الأكثر شعبية في أمريكا، وكان ذلك قصير النظر بشكل خطير"، سيلزم قانون جديد مالكه الصيني ببيع التطبيق، وهذه خطوة جيدة لأمريكا.

وردًا على ذلك، قالت تيك توك إن ByteDance "ليست وكيلًا للصين أو أي دولة أخرى"، وتقول ByteDance نفسها إنها ليست شركة صينية حيث تمتلك شركة استثمار عالمية 60٪ منها، إذا اعترضت ByteDance على التشريع وصولاً إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، فيمكنها شراء ByteDance وتيك توك لبعض الوقت قبل أن تضطر إلى الامتثال للتشريع، بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون تسعة أشهر وقتًا كافيًا لإتمام عملية بيع تطبيق رئيسي مثل تيك توك من قبل جميع الهيئات التنظيمية.