تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل كاملة حول مواصفات وسعر سماعات Beats Solo Buds وSolo 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق إصدارات جديدة من سماعات Beats قريباً، ولقد كشفت تسريبات مصورة عن تصميم الإصدارات القادمة Beats Solo Buds، وBeats Solo 4، مع تفاصيل كاملة حول هذه الإصدارات.

جاءت أحدث التسريبات المصورة عبر “Android Headlines” لتقدم تفاصيل حول الجيل القادم من سماعات Beats Solo اللاسلكية قبل الإعلان المرتقب.

سماعة Beats Solo 4

تأتي سماعة Beats Solo 4 بتقنية “Spatial” في الصوتيات، وتقنية ديناميكية لتتبع حركة الرأس، لدفع تجربة صوتية متعددة الإتجاهات تحاكي المسرح بزاوية 360 درجة.

كما تتميز السماعة بتصميم وسائد للأذن ضخم وأنيق لراحة المستخدم عند إرتداء السماعة لفترات طويلة، أيضاً تنطلق السماعة بترقية كبيرة لعمر البطارية مقارنة بسماعة Solo 3، حيث تدعم عمر شحن يصل إلى 50 ساعة من التشغيل.

أيضاً تدعم السماعة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن 5 ساعات.

وتضم سماعة Beats Solo 4 مقبس 3.5ملم، للإتصال السلكي عند إنتهاء شحن البطارية، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Beats Solo 4 في الثاني من شهر مايو بسعر 199 دولار، على أن تتوفر بألوان الأسود، والأزرق والوردي.

سماعة Beats Solo Buds

تقدم Beats سماعة Beats Solo Buds اللاسلكية بتكلفة منخفضة للأسواق، حيث ينطلق هذا الإصدار للأسواق بسعر 80 دولار تقريباً.

ويتميز هذا الإصدار بمحولات بطبقات مزدوجة للطاقة لخفض التشوهات الصوتية، ودفع صوتيات نقية وواضحة بتفاصيل دقيقة.

كما تأتي السماعة بميكروفون مدمج يعمل على خفض الضوضاء في المكالمات، وللإتصال تأتي السماعة بتقنية البلوتوث Class 1 لإتصال بتغطية في نطاق أكثر إتساع، مع خفض نسبة إنقطاع الإتصال، كما تدعم السماعة الإقتران السريع بلمسة واحدة بأجهزة iOS.

أيضاً من المقرر أن تدعم سماعات Solo Buds خدمة ابل Find My لتحديد موقع السماعة، وتأتي سماعة Beats Solo Buds بعمر شحن يصل إلى 18 ساعة من التشغيل، وتضم حافظة الشحن منفذ USB C، ومن المتوقع أن تتوفر السماعة في يونيو.

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