شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل في تطبيق واتساب يعطل إمكانية إرسال الفيديو من أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن هناك خطأ في أحدث إصدارات تطبيق واتساب قد أدى إلى تعطيل القدرة على إرسال ملفات الفيديو الموجودة على الجهاز على هواتف Android، وفقًا لموقع 9to5google.

ظهرت شكاوى متزايدة على منصة Reddit تظهر فيها مشكلات في إرسال مقاطع الفيديو على واتساب لنظام Android، بعد سماع هذه المشكلة، وبالتجربة تظهر نفس المشكلة مع عدم إرسال ملفات الفيديو كما هو متوقع خلال الـ24 ساعة الماضية، وستظهر رسالة منبثقة نصها:

"لا يمكن إرسال هذا الفيديو، اختر مقطع فيديو مختلفًا وحاول مرة أخرى"، ومن المزعج أن هذا الأمر يستمر ولن تظهر الرسالة إلا بعد محاولة معالجة ملف الفيديو داخل واتساب.

يبدو أن مقاطع الفيديو التي تم تصويرها أو تنزيلها محليًا على جهاز Android الخاص بك ستواجه مشكلة أثناء عملية التحميل داخل واتساب، يمكن إعادة توجيه ملفات فيديو MOV التي تم التقاطها على iPhone واستلامها من جهات اتصال أخرى داخل واتساب أو إرسالها دون أي عوائق، ومع ذلك، حتى بعض الملفات التي تم تنزيلها من تطبيق انستجرام على Android مباشرة إلى وحدة تخزين الجهاز لا يمكن إرسالها إلى جهات الاتصال داخل واتساب.

لا تظهر المشكلة على جميع أجهزة Android، يمكن أن ينتشر هذا على نطاق واسع اعتبارًا من التحديث الأخير v2.24.9.34 الذي يتم تشغيله على وحدات الاختبار، لكن التقارير تشير إلى أن هذا يؤثر أيضًا على آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب.

الحل المؤقت الذي سيسمح لك بمواصلة إرسال رسائل الفيديو على هاتف Android الخاص بك هو الرجوع إلى إصدار من واتساب 2.24.8.8، وليس من الواضح مدى انتشار المشكلة أو ما إذا كانت الأجهزة قد تأثرت بشكل عشوائي بالخلل.