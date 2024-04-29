شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز ألعاب Nintendo Switch 2 يصل مع Joy-Cons مغناطيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن نينتندو عجلت لإطلاق وحدة التحكم من الجيل التالي، مع تقارير من وقت سابق من هذا العام تزعم أن خليفة نينتندو سويتش سيصدر في أوائل عام 2025، وحتى الآن لا يُعرف سوى القليل عن نينتندو سويتش 2، ولكن من المرجح أن وحدة التحكم ستصدر في أوائل عام 2025.

ويحتفظ بالتصميم الهجين لسابقه ومن المتوقع أن يأتي بشاشة أكبر، الآن، ورد أن تفاصيل جديدة حول وحدة التحكم القادمة من Nintendo قد ظهرت.

وبحسب موقع gadgets360 الهندى، فيمكن أن يأتي جهاز Nintendo Switch 2 مزودًا بوحدات تحكم Joy-Con مُعاد تصميمها والتي يتم توصيلها مغناطيسيًا بوحدة التحكم المحمولة، وتأتي المعلومات من المنشور الإسباني Vandal، نقلاً عن المعلومات الواردة من الشركات المصنعة للملحقات التي شاهدت Switch 2.

وستمثل وحدات تحكم Joy-Con المغناطيسية تغييرًا عن التصميم الحالي لوحدات تحكم Joy-Con على Nintendo Switch وNintendo Switch OLED، والتي يتم توصيلها بوحدة التحكم عبر نظام التعشيق.

وبالتالي، قد يعني نظام المرفقات الجديد أن Joy-Cons الحالية قد لا تكون متوافقة مع Nintendo Switch 2، ومع ذلك، ذكر التقرير أن وحدات تحكم Nintendo Switch Pro الحالية سيتم دعمها بواسطة وحدة التحكم الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تجربة الشركات المصنعة، التي قيل إنها تمكنت من الحصول على فكرة عن أبعاد وحدة التحكم القادمة، يمكن أن يكون Switch 2 "أكبر من Switch، على الرغم من أنه ليس بحجم Steam Deck تمامًا."

وبحسب ما ورد قدمت الشركات المصنعة أيضًا معلومات حول نافذة إصدار Switch 2، ووفقًا للتقرير، من المحتمل أن تكون وحدة التحكم جاهزة للسوق، لكن نينتندو تفضل الانتظار حتى يكون كتالوج أقوى من الألعاب جاهزًا عند الإطلاق، وبالتالي، لن يتم إصدار خليفة Nintendo Switch في وقت لاحق من هذا العام وسيظهر لأول مرة في أوائل عام 2025، تمامًا كما ادعت التقارير السابقة.

في فبراير، أفادت مجلة Nikkei اليابانية أنه سيتم إطلاق جهاز Nintendo Switch 2 في وقت مبكر من مارس 2025، وادعى التقرير أن قرار تأخير إصدار وحدة التحكم كان مدفوعًا، جزئيًا، بتهديد السماسرة – الأشخاص الذين يشترون المنتجات بكميات كبيرة لإعادة بيعها بربح - والمخاوف بشأن مشكلات العرض في وقت الإطلاق.

ادعى التقرير أيضًا أن Nintendo Switch 2 سيحتفظ بميزات وحدة التحكم الهجينة التي كانت موجودة في سابقتها، حيث يعمل كجهاز محمول محمول ووحدة تحكم ثابتة للتلفزيون في وضع الإرساء، ويقال أيضًا أن Switch 2 سيحتوي على شاشة أكبر.

ويحتوي جهاز Nintendo Switch القياسي على شاشة مقاس 6.2 بوصة، بينما يتميز جهاز Switch OLED بشاشة مقاس 7 بوصة، ومن المحتمل أيضًا أن يكون Nintendo Switch 2 وحدة تحكم أكثر قوة.

ويعد Nintendo Switch أحد أكثر وحدات التحكم نجاحًا على الإطلاق ويستمر في البيع بشكل جيد بعد سبع سنوات من إصداره، وقد تم إطلاقها في مارس 2017 وباعت منذ ذلك الحين أكثر من 139 مليون وحدة.