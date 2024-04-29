تكنولوجيا: رصد هاتف vivo X100s بمعالج Dimensity 9300 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم vivo للأسواق قريباً هاتف vivo X100s، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في إختبارات الآداء برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus.

تستعد شركة MediaTek لإطلاق معالج Dimensity 9300 Plus في حدث يعقد في السابع من شهر مايو المقبل.

ويعد هاتف vivo X100s أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بمعالج MediaTek، ولقد رصد الهاتف بالفعل في عدد من الجهات التي كشفت عن آداء الهاتف بمعالج MediaTek المرتقب.

وتتميز الرقاقة بنواة Cortex-X4 رئيسية، والتي تقدم سرعة 3.4 GHz، كما تعزز الرقاقة الآداء في مهام الذكاء الإصطناعي.

أيضاً من المقرر أن يأتي vivo X100s بعدد من مهام الذكاء الإصطناعي الجديدة التي تشمل تحرير الصور، ولقد شاركت vivo عدد من الصور عبر حسابها على منصة Weibo تكشف من خلالها عن إمكانيات الذكاء الإصطناعي في تحرير وإنشاء الصور.

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