شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى سيجبر أبل على إضافة التحميل الجانبى ودعم المتصفحات البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأشهر القليلة الماضية قيام شركة أبل بتنفيذ الحلول الفنية والسياسية بسرعة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، وقد شهد ذلك طرح أشياء مثل أسواق التطبيقات البديلة وتوزيع الويب والمتصفحات البديلة والمزيد كجزء من تحديثات iOS 17.4 وiOS 17.5.

وحتى الآن، تم تطبيق هذه القواعد فقط على أجهزة iPhone وiOS، ولكن الآن، قامت المفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق قانون الأسواق الرقمية للمنتجات ليشمل جهاز iPad (عبر بلومبرج).

في الوقت الحالي، يتوفر دعم أشياء مثل هيكل العمولة البديل لمتجر التطبيقات والتحميل الجانبي للتطبيقات فقط لعملاء iPhone في الاتحاد الأوروبي.

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، أمام أبل ما يقرب من ستة أشهر لجعل iPadOS وiPad متوافقين.

وهذا يعني على الأرجح أن جميع التغييرات نفسها التي رأيناها تطبقها شركة أبل على iPhone في الاتحاد الأوروبي ستطبق الآن أيضًا على iPad، على سبيل المثال، سيتمكن مستخدمو iPad من تنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات البديلة (مثل AltStore) وستتاح لهم الفرصة لاستخدام متصفح بديل ومحرك متصفح بديل.

يظل تنفيذ أبل لقواعد DMA كما تنطبق على iPhone قيد المراجعة، اشتكت شركات مثل Spotify من أن شركة أبل جعلت اعتماد التطبيق غير ممكن بسبب عوائق مثل رسوم التكنولوجيا الأساسية، التي تفرض رسومًا سنوية لكل تثبيت على التطبيقات الموزعة خارج متجر تطبيقات أبل، بموجب شروط العمل البديلة.

إذا تبين أن شركة أبل غير ممتثلة، فيمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامة على الشركة تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية السنوية.