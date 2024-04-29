شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نسيت رقمك.. اعرف إزاى تفتكره على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تحتاج إلى إدخال أرقامك لحساب من نوع ما، تدرك أنك لا تتذكر رقم هاتفك، نظرًا لأنك لا تتصل برقم هاتفك كثيرًا، فهذا سيناريو شائع مع الكثيرين، ويزداد الأمر سوءًا إذا كنت تستخدم رقم هاتف ثانى بشكل متكرر إلى جانب رقمك الرئيسي.

ومع ذلك، لا يزال الأمر محرجًا بدرجة كافية ألا ترغب في سؤال شريكك أو صديقك: "مرحبًا، ما هو رقم هاتفي؟"

لحسن الحظ، تأتي القدرة على تحديد موقع بيانات رقم الهاتف مباشرة على هاتفك، لذلك لن يكون من الضروري التحقق من دفتر عناوين صديقك. سواء كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام التشغيل iOS أو Android .

كيفية العثور على رقم هاتفك على أيفون

يعد البحث عن رقم هاتفك على جهاز iOS أمرًا سهلاً ومريحًا لأن معظم مستخدمي iOS يستخدمون نفس الإصدار، وهناك طريقتان يمكنك من خلالهما تحديد رقم هاتفك بسهولة: تطبيق جهات الاتصال أو في الإعدادات.

1 جهات الاتصال: افتح تطبيق الهاتف، واضغط فوق جهات الاتصال، وسيكون رقمك هو أول رقم مدرج.

2 الإعدادات: انتقل إلى الإعدادات > الهاتف وسيكون رقمي هو الحقل الأول في القائمة، ويمكنك بالطبع تغيير هذا أو تعديله إذا كنت ترغب فى ذلك من خلال الضغط على الرقم.