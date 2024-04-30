شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسمح بتنزيل أكثر من تطبيق فى وقت واحد على متجر Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان أندرويد وiOS دائمًا على خلاف حول نظام التشغيل الذي يوفر تجربة مستخدم أفضل، وفي حين يتم الإشادة بنظام iOS بسبب أمانه، غالبًا ما يستمتع مستخدمو Android بتجربة أكثر تخصيصًا، ومع ذلك، في خطوة تعمل على تضييق الفجوة بين Android وiOS من حيث راحة المستخدم، تقدم جوجل الآن ميزة طال انتظارها إلى متجر Play الخاص بها وهي تنزيلات وتثبيتات التطبيقات المتزامنة.

تم الإبلاغ عن هذا التحديث لأول مرة بواسطة 9to5Google، وهو يتخلص من نظام قائمة الانتظار في متجر Play، ما يسمح للمستخدمين "بتنزيل تطبيقات متعددة في وقت واحد"، يؤدي هذا إلى تسريع العملية بشكل كبير، خاصة عند إعداد جهاز جديد، يبدو أن الميزة يتم طرحها على نطاق واسع على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 14 مع الإصدار 40.6.31 من متجر Play.

يمكن للمستخدمين الآن تحديد تطبيقين لتنزيلهما وتثبيتهما في نفس الوقت، مما يتيح عمليات إعداد أسرع للأجهزة الجديدة أو الوصول بشكل أسرع إلى التطبيقات المثبتة حديثًا، و يمكن تنزيل التطبيقات الكبيرة مثل مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية بشكل متزامن، مما يلغي الحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء أحد التطبيقات قبل بدء تطبيق آخر، ويمكن تتبع تقدم التنزيلات داخل متجر Play وعلى الشاشة الرئيسية.

ومع ذلك، فإن التحديث الجديد للتنزيلات المتزامنة في متجر Google Play ينطبق فقط على عمليات تثبيت التطبيقات الجديدة، وليس التحديثات، علاوة على ذلك، هناك حد لعدد التنزيلات المتزامنة، وستظل أي تطبيقات إضافية محددة للتنزيل في حالة "معلقة" حتى يكتمل أحد التطبيقين الأولين، وقد تفكر جوجل في زيادة هذا الحد في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، في أخبار أخرى، يقال إن جوجل تدرس ميزة جديدة في متجر Play للحماية من التطبيقات الضارة المحتملة عن طريق وضعها في الحجر الصحي، وفقًا لـ Android Authority، قد تقدم جوجل ميزة "عزل التطبيق" التي تعمل بشكل مشابه لتعطيل أو تعليق أحد التطبيقات على Android.

يشير التقرير إلى أن Google Play Protect، وهو جزء من متجر Google Play، هو الوحيد الذي سيكون لديه القدرة على عزل التطبيقات، وعندما يتم عزل أحد التطبيقات، سيظل مرئيًا على الشاشة الرئيسية وصفحة الإعدادات، ولكن وظائفه مقيدة، سيتم إخفاء أو إيقاف جميع نوافذه وأنشطته، بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن التطبيق من إصدار رنين على الجهاز، ولن تتمكن التطبيقات الأخرى من الاستعلام عن خدماته، ولن يتلقى عمليات البث من النظام أو التطبيقات الأخرى، ومع ذلك، قد لا يتمكن المستخدمون من عزل التطبيقات يدويًا، حتى مع الوصول إلى سطر الأوامر.

تم الكشف عن ميزة عزل التطبيق لأول مرة في Android 14 QPR2 Beta 1 ومع ذلك، تمت إزالة صفحة "التطبيقات المعزولة" منذ ذلك الحين، ويشير هذا إلى أن الميزة قد لا يتم إصدارها مع Android 15 ولكن يمكن تضمينها في إصدار مستقبلي.