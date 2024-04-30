شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع مبيعات هواتف أيفون فى الولايات المتحدة لـ33% من جميع الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عمليات تنشيط الهواتف الذكية في الولايات المتحدة أدنى حصة من أجهزة أيفون منذ ست سنوات، وفقًا لبيانات من شركة Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)، حيث يقوم المحللون بالإبلاغ عن الأرقام كل ربع سنة، لكنهم يستخدمون فترة 12 شهرًا للتخلص من الموسمية (مبيعات أيفون دائمًا ما تكون الأضعف قبل إطلاق الجيل الجديد مباشرة والأقوى بعد ذلك مباشرة).

بالنسبة لمعظم عام 2023، حافظت شركة أبل على ثباتها عند حوالي 40٪، ومع ذلك، بدأت حصتها في الانخفاض في نهاية العام وانخفضت الآن إلى 33٪ في بداية عام 2024.

يقارن CIRP هذا بما كان عليه قبل ست سنوات عندما لم يكن الأمر مجرد احتكار ثنائي لنظامي التشغيل Android وiOS، ولكن أجهزة "ويندوز فون" وحتى أجهزة BlackBerry OS كانت لا تزال معلقة، الآن، أصبح أندرويد فقط على الجانب الآخر من السياج.

ويشير المحللون إلى التغيرات التي طرأت على سوق الهواتف الذكية، حيث أن تكلفة الهواتف أعلى ولكنها تدوم لفترة أطول، هذا من حيث المتانة، وكذلك من حيث الترقيات منذ أن تباطأ معدل الميزات الثورية الجديدة.

كما شجع الابتعاد عن الهواتف المدعومة من شركات الاتصالات المشترين على الاحتفاظ بهواتفهم القديمة لفترة أطول، وتؤثر هذه العوامل على هواتف أبل بشكل أكبر قليلاً من هواتف أندرويد، وفقًا لـ CIRP.