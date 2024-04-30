شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل مركبة فضائية لقمر المشترى تحمل رسالة محفورة بالليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحمل المركبة الفضائية يوروبا كليبر التابعة لناسا، والتي تتوجه إلى قمر المشتري المغطى بالجليد من أوروبا في أكتوبر 2024، رسالة محفورة بالليزر تحتفل بعلاقة البشرية بالمياه، وتحيي الرسالة مهام ناسا السابقة التي حملت رسائل مماثلة.

وقال رئيس منظمة مراسلة الذكاء خارج الأرض، أو METI الدولية دوجلاس فاكوش ، ساعدت في تصميم الرسالة على Clipper مع اثنين من زملائي أعضاء مجلس إدارتنا: اللغويان شيري ويلز جنسن ولورا بوسارد ويلشر، وتعتبرMETI International هي منظمة علمية مكرسة لنقل رسائل لاسلكية قوية إلى الحياة خارج كوكب الأرض.

وأضاف قمنا بجمع تسجيلات صوتية بـ 103 لغات، وقررنا كيفية تحويلها إلى أشكال موجية تظهر هذه الأصوات بصريًا، وقام زملاء من وكالة ناسا بحفر هذه الأشكال الموجية على اللوحة المعدنية التي تحمي الأجهزة الإلكترونية الحساسة للمركبة الفضائية من إشعاعات المشتري القاسية .

كما صممت جزءًا آخر من الرسالة يصور بصريًا الأطوال الموجية لمكونات الماء، لأن الماء مهم جدًا للبحث عن حياة ذكية في الكون، كما إن حفر الرسائل في المركبات الفضائية ليس ممارسة جديدة، وتتناسب رسالة كليبر مع تقليد عمره عقود بدأه عالم الفلك كارل ساجان .

وفي عامي 1972 و1973، توجهت مركبتان فضائيتان من طراز بايونير إلى كوكبي المشتري وزحل حاملتين لوحات معدنية منقوش عليها رسائل علمية ومصورة، وفي عام 1977، توجهت مركبتان فضائيتان من طراز فوييجر إلى كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتور حاملتين تسجيلات فونوغراف نحاسية مطلية بالذهب، وتضمنت هذه التسجيلات دروسًا تعليمية في الرياضيات والكيمياء، بالإضافة إلى موسيقى وصور وأصوات للأرض وتحية بـ 55 لغة.

كلمات الماء

ونظرًا لأن الماء ضروري للحياة على الأرض، فإن البحث عن وجوده في مكان آخر كان أمرًا أساسيًا للعديد من مهام وكالة ناسا، ويشتبه علماء الفلك في أن أوروبا ، حيث يتجه كليبر بها محيط تحت سطحها الجليدي ، مما يجعلها مرشحًا رئيسيًا للبحث عن الحياة في النظام الشمسي الخارجي .

ويحتوي جزء من رسالة Clipper على كلمة "ماء" بـ 103 لغة، وقد بدأنا بالملفات الصوتية التي تم جمعها عبر الإنترنت، لكننا احتجنا بعد ذلك إلى تحليلها والعثور على مخرجات يمكن نقشها على لوحة معدنية، و انتهى بي الأمر بالعودة إلى بعض التقنيات التي استخدمتها في بعض أبحاثي اللغوية النفسية المبكرة، حيث استكشفت كيفية تشفير العواطف في الكلام .

وتمثل الكلمات المنطوقة البالغ عددها 103 التي سجلناها لقطة عالمية لتنوع لغات الأرض، ويُظهر الجانب المواجه للخارج من لوحة Clipper الكلمات كأشكال موجية تتتبع شدة الصوت المتغيرة أثناء نطق كل كلمة.



