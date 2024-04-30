شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق المحاكي Delta سيحول قريبا الآيباد إلى جهاز ألعاب Nintendo DS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث محاكي Delta ضجة كبيرة عندما وصل إلى متجر أبل App Store في وقت سابق من هذا الشهر، وسرعان ما صعد إلى المركز الأول في تطبيقات أبل المجانية، حيث لا يزال موجودًا حتى اليوم.

والآن، يقول المطور Riley Testut إن الإصدار الخاص بجهاز iPad "على وشك الاكتمال"، وسيتم طرحه مع إصدار Delta 1.6.

فيما يقول Testut أن التطبيق متاح بالفعل، ويتم الآن منحه الأولوية منذ أن غيرت أبل أسلوبها في محاكاة الألعاب.

وأصبح تطبيق ايباد "على وشك الاكتمال"، ويمكن للمشتركين فى Patreon الحصول عليه الآن من خلال AltStore، وهو سوق بديل أنشأه المطور قبل بضع سنوات لتحميل تطبيقات iOS وiPadOS، بخلاف ذلك، يمكنك الانتظار بعض الوقت حتى يأتي مع التحديث الكبير التالي لـ Delta، الإصدار 1.6.

وفي المنشور، شارك Testut أيضًا معاينة صغيرة لكيفية تشغيل التطبيق على iPad، وتم إصدار Delta كخليفة لمحاكي Game Boy Advance من Testut، GBA4iOS، ويدعم عددًا كبيرًا من أنظمة نينتندو الأخرى، بما في ذلك NES وSNES وN64 وDS.

ولن يمر وقت طويل قبل الانتهاء من إصدار آيباد وكتب Testut أن الفريق يحتاج فقط إلى "الانتهاء من واجهات وحدة التحكم و إصلاح بعض الأخطاء الأخيرة، وكتب Testut إنهم يعملون أيضًا على اللعب الجماعي من جهاز إلى جهاز (ولكن لا يزال هناك عنصران في قائمة التحقق). وكمكافأة إضافية، قال إن محاكي SEGA Genesis في الطريق أيضًا، ولا يزال هذا في مرحلة تجريبية، ولكنه سيصبح متاحًا "قريبًا".