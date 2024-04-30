شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن قلم أبل الجديد قبل الكشف عنه فى مؤتمرها 7 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتضمن حدث أبل الذى سيعقد في 7 مايو، أيضًا تحديثات لملحقات iPad، إلى جانب تشكيلة آيباد أير وآيباد برو، مع جيل جديد من Magic Keyboard وApple Pencil، حيث أفاد محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج اليوم، أن القلم الرصاص الجديد سيتضمن ردود فعل لمسية لأول مرة، حيث من المفترض أن يساعد هذا القلم الرقمي على الشعور بمزيد من الواقعية في الاستخدام.

على الرغم من أن التفاصيل بسيطة، يمكنك أن تتخيل كيف يمكن أن تختلف ردود الفعل اللمسية التي ينتجها قلم الرصاص اعتمادًا على الأداة المحددة في تطبيق الرسم الحالي، حيث قد يجعل وضع قلم التلوين القلم الرصاص أكثر خشونة وأثقل، على سبيل المثال.

إلى جانب ردود الفعل اللمسية، سيتضمن قلم الرصاص الجديد إيماءات إضافية لمزيد من التنوع، وكما رصد موقع 9to5Mac سابقًا في مراجع التعليمات البرمجية، ستكون هناك إيماءة "ضغط" جديدة تستدعي قائمة سياقية بناءً على المهمة الحالية، على سبيل المثال، يمكن أن تسمح إيماءة الضغط للمستخدمين باستدعاء إجراءات بسرعة مثل إضافة أشكال أو ملصقات أو نص إلى اللوحة القماشية.

إلى جانب الملحقات، سيشهد يوم 7 مايو تحديث شركة Apple لمجموعة أجهزة iPad لأول مرة منذ ثمانية عشر شهرًا، بعد تخطي عام 2023 تمامًا، كما ستحتوي تشكيلة iPad Pro الجديدة على شاشات OLED، وربما حتى شريحة M4، حيث سيتم أيضًا تحديث iPad Air بإضافة حجم أكبر يبلغ 12.9 بوصة لأول مرة.