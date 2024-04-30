تكنولوجيا: تصميم جهات اتصال جوجل الجديد يساعد المستخدمين في الحصول على المعلومات بسرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد صفحة جهات الاتصال واحدة من أكثر الوجهات التي لا تحظى بالتقدير على هاتفك. وبالنظر إلى أن الجهاز الموجود معك طوال اليوم هو بالفعل هاتف، فمن الجيد أن يكون لديك قائمة بأرقام الهواتف التي قد تحتاجها في أي لحظة.

ربما نتذكر أنه عندما تم الكشف عن جهاز آيفون لأول مرة في يناير 2007، كانت الكثير من التعليقات التي تم الإدلاء بها في اليوم التالي في وسائل الإعلام الرئيسية تدور حول “عجلة الروليت” التي تقوم بالتمرير بحثًا عن أرقام الهواتف في قائمة جهات الاتصال.

تخضع جهات اتصال جوجل لعملية تجديد لجعلها تبدو أقل فوضى وحداثة. ويظهر المظهر الجديد مع الإصدار 4.30.50.628193927، والذي لم يصل بعد إلى متجر Play.

ووفقًا لـ Android Authority، قام المسرب Assemble Debug بتحميل صفحة جهات اتصال جوجل الجديدة.

وبدلاً من إظهار عدد كبير من الحقول (بغض النظر عما إذا كانت لديك هذه المعلومات أم لا)، تحتوي جهات اتصال جوجل المحدثة على أربعة حقول فقط متاحة فورًا: الاسم الأول واسم العائلة والشركة ورقم الهاتف.

يوجد أسفل هذه الحقول أزرار تسمح لك بإضافة عنوان بريد إلكتروني وتاريخ مهم وعنوان الشخص والمزيد.

خلاصة القول هي أنه بدلاً من ازدحام صفحة جهات اتصال جوجل بالحقول التي تظهر سواء كانت لديك تلك المعلومات أو كنت بحاجة إليها أو حتى تريدها، ستعرض صفحة المظهر الجديد فقط الحقول الأربعة المذكورة أعلاه وأي حقول إضافية حددتها أنت.

من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية العثور على المعلومات التي تريدها، ومن المؤكد أنه يجعل جهات اتصال جوجل تبدو أقل ازدحامًا.

لم تقم جوجل بعد بطرح التحديث رسميًا لمستخدمي أندرويد على الرغم من أننا نتوقع رؤية هذا المظهر الجديد لصفحة جهات اتصال جوجل في المستقبل القريب.

بل يفكر معظم مستخدمي الهواتف الذكية كثيرًا في صفحة جهات الاتصال، ولكن يبدو أن جوجل ألقت نظرة على الصفحة المتاحة لمستخدمي أندرويد وأجرت تحسينًا مفيدًا.

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