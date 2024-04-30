تكنولوجيا: نظام Android 15 قد يجلب At a Glance إلى أسفل شاشة القفل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع Android Authority، تختبر جوجل نقل دائرة At a Glance إلى الجزء السفلي من شاشة قفل Android 15. ومما تم تمكينه اليوم يظهر أسفل المؤشر الخاص بمستشعر بصمة الإصبع الموجود أسفل الشاشة.

قد تعمل هذه الدائرة بدون عمد كقسم طبيعي بين اليسار/اليمين في لمحة سريعة وقائمة الإشعارات العلوية/الأسفلية الموجودة فوقها مباشرة.

يمكن أن يتناول الموضع الدائم في الأسفل كيفية تغير واجهة المستخدم اعتمادًا على ما إذا كانت الساعة الديناميكية (الكبيرة) ممكّنة لديك وما إذا كانت هناك أي إشعارات.

هناك أيضًا فوائد إمكانية الوصول الواضحة التي يمكن مقارنتها بالأنشطة المباشرة على نظام iOS.

ومع ذلك، هناك نوع من الانفصال الصارخ إذا كانا في وضعين مختلفين (المنزل مقابل شاشة القفل) كما هو موضح في الفيديو أدناه.

وفي الوقت نفسه، هناك شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو أن أداة At a Glance المتوفرة لجميع أجهزة أندرويد أصبحت الآن مختلفة تمامًا عن إصدار Pixel.

من المحتمل أنه تم تطويرهما بشكل مستقل عن بعضهما البعض، ولكن من الغريب أنهما لا يشتركان في نفس التصميم.

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