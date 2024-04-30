الأرصاد: أمطار ورياح وكتل هوائية قادمة من أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار حيث تكون درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية، والتي تسجل على القاهرة 30 درجة.

وأضافت منار غانم ، أن حالة الطقس مستقرة بسبب الكتل الهوائية التي تؤثر علينا والقادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى أن أجواء الطقس بالقاهرة خلال فترة النهار ستكون ربيعية خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنه تسود أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، حيث تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصل إلى 17 درجة مئوية.

وذكرت منار غانم، وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على سيناء ودهب وشرم الشيخ، تصل لحد السيول على جنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية تتمثل في نشاط الرياح على معظم المناطق والتي تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.