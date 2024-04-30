تكنولوجيا: تصميم هاتف Samsung Galaxy F55 بلمسة نهائية من الجلد النباتي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Samsung India بإثارة الهاتف الذكي القادم Galaxy F55. ومن المتوقع أن يكون هاتفًا ذكيًا من الفئة المتوسطة مع لمسة فريدة من نوعها.

تستخدم سامسونج عادة الزجاج؛ خليط من الزجاج والبلاستيك لهواتف الفئة المتوسطة. ومع ذلك، مع Galaxy F55، ستستخدم سامسونج طبقة من الجلد النباتي مما يمنح الهاتف الذكي لمسة فريدة.

يكشف الإعلان التشويقي المنشور على منصة X بعض التفاصيل حول الجهاز. فعلى سبيل المثال، هناك ثلاث فتحات دائرية للكاميرا، ويبدو التصميم مألوفًا لصور سامسونج السابقة.

ومع ذلك، فإن الجلد النباتي الجديد سيكون بالتأكيد عاملاً مميزًا مع هاتف Galaxy F55. من خلال هذا الإعلان التشويقي، يمكننا أن نقول بثقة أن هاتف Galaxy F55 هو عبارة عن هاتف Galaxy C55 تم إعادة تسميته والذي تم إطلاقه في الصين.

يتوفر هاتف Samsung Galaxy C55 حاليًا في الصين، ولكن يبدو أن الشركة ستطرح الهاتف تحت اسم مختلف للمناطق الأخرى.

إذا كانت سامسونج لا تخطط لتغيير أي شيء في قسم الأجهزة، فيمكن أن يكون Galaxy F55 لاعبًا قويًا في السوق.

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