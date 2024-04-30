شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: الذكاء الاصطناعي يوفر 45% من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت في مستهل فعاليات اليوم الثاني لمنتدى المياه السعودي الثالث، وتناولت موضوع الابتكار والتقنية في إنتاج المياه المحلاة، وتعزيز الاستفادة من مياه السدود، لتحقيق الاستدامة الفاعلة، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين في مجال المياه، من داخل المملكة وخارجها.

وأكد رئيس مؤسسة خوسيه بيريز الأمريكية الدكتور شين سنايدر أن استخدام تقنية أغشية النانو السيراميكية في إنتاج المياه المحلاة يسهم في توفير نسبة استهلاك الطاقة من (40 إلى 45%).

معامل تحلية المياه واستعرضت ورقة "تقنيات التقاط الكربون واستخلاص المعادن من المحلول الملحي"، التي قدمها الخبير في معهد تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، المهندس يونج ووك يو، الاستحواذ في معامل تحلية المياه، وتقليل نسب الكربون فيها، وإعادة استخدامه.

وأشار المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور يسري مطر إلى وصول إجمالي حجم كميات مياه المياه المخزنة في سدود المملكة خلال عام 2023م، إلى أكثر من (1,6) بليون م3، فيما استقبل سد "بيش" أكبر كمية من المياه، بلغت (150) مليون م3، وذلك خلال ورقته التي جاءت بعنوان "مساهمات السدود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة".

واستعرض في الجلسة التي أدارها المستشار في المؤسسة العامة للري المهندس مسلم التميمي، المهندس عامر الرجيبة، الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط في الشركة

مياه الشرب والري وقدّم المهندس أحمد الضويمر، وكيل المحافظ للمياه السطحية والجوفية بمؤسسة "التحلية"، عرضًا شاملًا لدور المؤسسة في تأمين الحلول لتحديات مياه الشرب والري، أعقبه خبير اللجنة الدولية للسدود الكبيرة ومستشار البنية التحتية للمياه، المهندس اليساندرو بالميري، والذي تناول الابتكار في مراقبة وإدارة مياه السدود، بالإضافة إلى استثمار الأدوات الخاصة بالسدود وتدفق المياه.

كما استعرض عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه المهندس علي الحامدي، تجربة سلطنة عمان في إشراك المجتمع المدني في إنشاء السدود.

واستحوذ الابتكار في صناعة التحلية، على محاور ونقاشات الجلسة الأخرى، التي أدارها الخبير في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور حسين باصي، حيث استعرض المحاضر بجامعة لوبورو البريطانية الدكتور سارب سارير إحصائيات زيادة استهلاك المياه، في ورقة بعنوان التكلفة الصفرية لحلول المياه، أوضح من خلالها أن جودة المياه الخام والطاقة التي تخدمها؛ تعتبر مكلفة وكبيرة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأشار مدير التصميم الهندسي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة "التحلية" المهندس عبدالله الجابري، في ورقة بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، إلى إجراء العديد من الاختبارات التجريبية على مضخات صغيرة؛ لتطوير نموذج خاص بالصيانة.

فيما قدّم قائد فريق الطاقة المتجددة بالمعهد، المهندس أحمد الغامدي، ورقة حول تطبيقات الطاقة النظيفة في صناعة التحلية.

واختتم مدير إدارة الابتكار بمؤسسة "التحلية" الدكتور فيصل العصيمي الجلسة بورقة تناولت تطوير النظام البيئي للابتكار، لفت من خلالها إلى إقامة العديد من المعسكرات الصيفية للخروج بأفكار ابتكارية لتوظيفها في السوق السعودي. الدمام - شريف احمد - أكد عددٌ من الخبراء الدوليين في مجال المياه، إلى أن توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي في إنتاج المياه المحلاة يقلل نسبة استهلاك الطاقة، لافتين إلى أهمية إقامة سدود متصلة في مناطق المملكة كافة، لتعزيز الاستفادة الكاملة من حصاد مياه الأمطار.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت في مستهل فعاليات اليوم الثاني لمنتدى المياه السعودي الثالث، وتناولت موضوع الابتكار والتقنية في إنتاج المياه المحلاة، وتعزيز الاستفادة من مياه السدود، لتحقيق الاستدامة الفاعلة، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين في مجال المياه، من داخل المملكة وخارجها.وأكد رئيس مؤسسة خوسيه بيريز الأمريكية الدكتور شين سنايدر أن استخدام تقنية أغشية النانو السيراميكية في إنتاج المياه المحلاة يسهم في توفير نسبة استهلاك الطاقة من (40 إلى 45%).واستعرضت ورقة "تقنيات التقاط الكربون واستخلاص المعادن من المحلول الملحي"، التي قدمها الخبير في معهد تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، المهندس يونج ووك يو، الاستحواذ في معامل تحلية المياه، وتقليل نسب الكربون فيها، وإعادة استخدامه.وأشار المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور يسري مطر إلى وصول إجمالي حجم كميات مياه المياه المخزنة في سدود المملكة خلال عام 2023م، إلى أكثر من (1,6) بليون م3، فيما استقبل سد "بيش" أكبر كمية من المياه، بلغت (150) مليون م3، وذلك خلال ورقته التي جاءت بعنوان "مساهمات السدود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة".واستعرض في الجلسة التي أدارها المستشار في المؤسسة العامة للري المهندس مسلم التميمي، المهندس عامر الرجيبة، الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط في الشركة السعودية لشراكات المياه؛ دور القطاع الحكومي والخاص في إدارة مياه السدود.وقدّم المهندس أحمد الضويمر، وكيل المحافظ للمياه السطحية والجوفية بمؤسسة "التحلية"، عرضًا شاملًا لدور المؤسسة في تأمين الحلول لتحديات مياه الشرب والري، أعقبه خبير اللجنة الدولية للسدود الكبيرة ومستشار البنية التحتية للمياه، المهندس اليساندرو بالميري، والذي تناول الابتكار في مراقبة وإدارة مياه السدود، بالإضافة إلى استثمار الأدوات الخاصة بالسدود وتدفق المياه.كما استعرض عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه المهندس علي الحامدي، تجربة سلطنة عمان في إشراك المجتمع المدني في إنشاء السدود.واستحوذ الابتكار في صناعة التحلية، على محاور ونقاشات الجلسة الأخرى، التي أدارها الخبير في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور حسين باصي، حيث استعرض المحاضر بجامعة لوبورو البريطانية الدكتور سارب سارير إحصائيات زيادة استهلاك المياه، في ورقة بعنوان التكلفة الصفرية لحلول المياه، أوضح من خلالها أن جودة المياه الخام والطاقة التي تخدمها؛ تعتبر مكلفة وكبيرة.وأشار مدير التصميم الهندسي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة "التحلية" المهندس عبدالله الجابري، في ورقة بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، إلى إجراء العديد من الاختبارات التجريبية على مضخات صغيرة؛ لتطوير نموذج خاص بالصيانة.فيما قدّم قائد فريق الطاقة المتجددة بالمعهد، المهندس أحمد الغامدي، ورقة حول تطبيقات الطاقة النظيفة في صناعة التحلية.واختتم مدير إدارة الابتكار بمؤسسة "التحلية" الدكتور فيصل العصيمي الجلسة بورقة تناولت تطوير النظام البيئي للابتكار، لفت من خلالها إلى إقامة العديد من المعسكرات الصيفية للخروج بأفكار ابتكارية لتوظيفها في السوق السعودي.