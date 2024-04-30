تكنولوجيا: ابل تدعم أجهزة iPad Pro القادمة بأفضل شاشة OLED في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل لدعم أجهزة iPad Pro بأفضل شاشة OLED في الأسواق حتى الآن.

تعقد شركة ابل مؤتمرها القادم في 7 من مايو للإعلان عن جيل جديد من أجهزة الآيباد، والتي تشمل الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن ابل تدعم هذه الإصدارات برقاقة M4 الجديدة لمهام الذكاء الإصطناعي.

وفي أحدث التقارير التي نشرت عبر المحلل “Ross Young” كُشِف عن أن ابل تخطط لدعم أجهزة iPad Pro المرتقبة بأفضل شاشات OLED في الأسواق.

كما اوضح Young أن الشاشات المستخدمة في أجهزة الآيباد برو القادمة ستدعم تقنية LTPO، ومعدل تحديث 120Hz، مع تصميم زجاجي مضغوط لدعم الشاشة بتصميم فائق النحافة، ووزن خفيف جداً إلى جانب سطوع أعلى في الشاشة، وتمديد عمر البطارية.

يذكر أن ابل تخطط لإطلاق أجهزة iPad Pro للعام 2024 باثنان من الأحجام في الشاشة بين 11.1 إنش، و12.9 إنش، مع حواف أصغر في محيط الشاشة، كما تقدم ابل في الحدث المرتقب إصدار جديد من Apple Pencil الذي يأتي بميزة إدراك حساسية الضغط مع إستجابة لمسية.

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