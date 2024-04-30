تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هواتف Huawei Pura 70 وPura 70 Pro للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت هواتف Huawei Pura 70 وPura 70 Pro في موقع “SIRIM” في ماليزيا، حيث تم إعتماد هذه الإصدارات إستعداداً لإطلاقها في أسواق جديدة.

قدمت هواوي سلسلة هواتف Pura 70 مؤخراً في السوق الصيني، ولقد ظهرت الهواتف في ماليزيا بنموذج رقم “ADY-LX9” من هاتف Huawei Pura 70، ونموذج رقم “HBN-LX9” الذي يعود لهاتف Pura 70 Pro.

وتؤكد التسريبات على أن ظهور هذه الإصدارات في منصة SIRIM إستعداداً لإطلاق هذه الإصدارات في أسواق جديدة، ومن المتوقع أن تقدم هواتف Pura 70 في سوق ماليزيا في البداية.

من جانب أخر لم تؤكد العملاق الصيني هواوي بشكل رسمي حتى الآن على خطط الشركة لدفع سلسلة Pura 70 للأسواق العالمية، إلا أن ظهور الهواتف في منصة SIRIM يشير إلى إعلان مرتقب من هواوي، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم اثنان من الإصدارات فقط من السلسلة في الأسواق العالمية.

يذكر أن هواوي قدمت هاتفي Huawei Pura 70 وPura 70 Pro في السوق الصيني بشاشات OLED، تدعم معدل تحديث 120Hz، مع طبقة حماية من زجاج Kunlun، ولقد انطلق Pura 70 بحجم شاشة 6.6 إنش، بينما جاء Pro بحجم شاشة 6.8 إنش.

كما يدعم الإصدار الرئيسي رقاقة Kirin 9000S1، ويأتي هاتف Pro بمعالح Kirin 9010 الجديد، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

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