تكنولوجيا: شاومي تطلق الإصدار الخاص Redmi Note 13 Pro Plus World Champions

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن إصدارها الخاص من الهواتف الذكية Redmi Note 13 Pro Plus World Champions بسعر 455 دولار.

إحتفلت علامة Redmi التجارية بالذكرى السنوية العاشرة للعلامة التجاربة بإطلاق إصدار “World Champions” الخاص من هاتف Redmi Note 13 Pro Plus.

ويأتي الإصدار الخاص بالمواصفات التي انطلق بها الإصدار الأصلي من هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بينما يختلف تصميم الغطاء الخلفي للهاتف الذي يتميز بألوان الأزرق والأبيض، كما يظهر شعار “Argentine Football Association” باللون الذهبي مع شعار World Champions في الغطاء الخلفي للهاتف.

ولقد إستوحى تصميم الغطاء الخلفي من ألوان فريق الأرجنين الذي ربح في 2022 FIFA World Cup، من جانب أخر يتضمن صندوق التغليف، كما يتوسط الغطاء الخلفي رقم 10 الذي يعبر عن الذكرى السنوية العاشرة لإنطلاق العلامة التجارية.

ويأتي الإصدار الخاص من هاتف Redmi Note 13 Pro Plus بواجهة مستخدم مخصصة بثيم خاص مع قفل شاشة بثيم مميز يعبر عن كأس العالم، مع خلفيات ورموز تتوافق مع الإصدار الخاص.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Redmi Note 13 Pro+ World Champions بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 455 دولار، على أن يتوفر للبيع بدءاً من 15 من شهر مايو المقبل.

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