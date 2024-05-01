تكنولوجيا: متصفح Safari من أبل سوف يحصل على AI هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد، سيكون الإصدار التالي من Safari مزودًا بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع إطلاقه مع نظام iOS 18، مما يعني أنه من المرجح أن يتم تقديمه في مؤتمر مطوري أبل العالمي في شهر يونيو.

سيحصل متصفح Safari على ميزة البحث الذكي، والتي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز لتحديد المواضيع والعبارات الرئيسية داخل صفحة الويب التي تبحث عنها من أجل تلخيص محتوياتها لك.

سيحدد نموذج اللغة الكبير أبل الجمل التي تقدم تفسيرات أو تصف بنية الكائنات، اعتمادًا على النص الموجود في الصفحة، وسيتم التعرف على الكلمات المكررة والجمل الرئيسية كموضوعات.

يقال أن هذا يأتي ردًا على ChatGPT ولكن بالطبع ستقدم أبل تطورها المعتاد حيث ستكون التجربة، على الجهاز، أكثرأمانًا.

ستتيح لك أداة Web Eraser إزالة أجزاء معينة من صفحات الويب؛ أشياء مثل إعلانات البانر أو الصور أو النص أو حتى أقسام الصفحة بأكملها، “بسهولة نسبية“.

ستستمر عملية المحو عبر الجلسات أيضًا، حيث سيتذكر Safari التغييرات حتى بعد إغلاق علامة التبويب أو النافذة الأصلية.

عندما تزور نفس الصفحة مرة أخرى، سيتم إعلامك بأن الصفحة قد تم تعديلها لتعكس التغييرات المطلوبة، وستحصل بعد ذلك على خيار التراجع عن التغييرات واستعادة صفحة الويب إلى حالتها غير المنبهة إذا كنت تريد ذلك.

يبدو هذا إلى حد كبير وكأنه طريقة معقدة للغاية لإنشاء أداة حظر الإعلانات واستخدام كلمة الذكاء الاصطناعي الطنانة لذلك، ولكن أدوات حظر الإعلانات موجودة أيضًا، وقد سبقت كل خدع الذكاء الاصطناعي هذه، لذلك نحن لسنا متأكدين مما يجب فعله بهذا.

سيأتي Safari الجديد أيضًا بواجهة مستخدم محدثة، مع قائمة جديدة للتحكم في الصفحة مما يتيح لك الوصول بسهولة إلى الكثير من الخيارات التي كانت منتشرة سابقًا عبر واجهة المستخدم.

وبصرف النظر عن البحث الذكي/التصفح الذكي ومحو محتوى الويب المذكور أعلاه، سيحتوي هذا على أشياء أخرى مثل خيارات التكبير/التصغير وعناصر التحكم في الخصوصية وخيارات حظر المحتوى والبحث عن النص داخل الصفحة ووضع القارئ واختصارات الامتداد.

وفي العام المقبل، ستقوم شركة أبل بدمج “ميزة بحث مرئي أكثر قوة” في متصفحها والتي ستتيح لك “الحصول على معلومات حول المنتجات الاستهلاكية عند تصفح الصور“.

يبدو أن هذا مشابه لميزة البحث المرئي التي تتيح لـ Siri التعرف على النباتات والحيوانات الأليفة والمعالم في الصور.

وفي حين أنه من المفترض أن كل هذه الأشياء قيد التطوير بالفعل، ضع في اعتبارك أنه ليس من المستحيل على أبل تأخير إطلاقها أو إلغاء بعضها تمامًا، الأشياء التي حدثت جميعها من قبل.

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