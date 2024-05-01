تكنولوجيا: تسريبات جديدة عن جهاز Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تداول الكثير الشائعات حول جهاز Nintendo Switch 2 مؤخرًا ، وهي تتكثف مع اقترابنا من الإطلاق المحتمل في شهر يونيو.

وأثارت موجة جديدة من الشائعات المزيد من الإثارة، حيث غطت جوانب مختلفة من حجم الشاشة إلى التوافق مع الإصدارات السابقة.

كان أحد مجالات التركيز الرئيسية هو وحدات تحكم Joy-Con. ووفقًا لتقارير سابقة، من المتوقع أن تتميز هذه الأنواع الجديدة من الاتصالات.

كما المعلومات الأخيرة من IGN، نقلاً عن جهة تصنيع خارجية تدعى Mobapad، تدعم ادعاءات الأسبوع الماضي من منفذ إسباني يُدعى Vandal حول سلبيات Joy-Con الجديدة هذه.

يشير التقرير إلى أن أجهزة Joy-Cons الجديدة ستكون أكبر من النماذج الحالية وستتصل بجهاز Switch بشكل مختلف.

وبدلاً من استخدام آلية السكك الحديدية المنزلقة التقليدية، يقال إنها تستخدم الشفط الكهرومغناطيسي.

من المحتمل أن تعمل هذه الطريقة الجديدة على تحسين المتانة وسهولة توصيل وفصل وحدات التحكم من وحدة التحكم.

علاوةً على ذلك، هناك تقارير تشير إلى تحسينات على تصميم وحدات التحكم Joy-Con لجهاز Nintendo Switch 2 المشاع.

وعلى وجه التحديد، ستكون أزرار SL و SR الموجودة على Joy-Cons معدنية هذه المرة، مما قد يعزز متانتها وملمسها.

هناك أيضًا إشارات إلى أزرار جديدة قادمة إلى وحدات التحكم، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الوظائف التي ستخدمها هذه الإضافات الجديدة.

من المتوقع أن تعمل هذه التغييرات على إثراء تجربة اللعب الشاملة، وربما ستقوم بتقديم ميزات لعب جديدة أو تحسين خيارات التحكم.

وفيما يتعلق بالتوافق، أشار Mobapad إلى أن Joy-Cons و Pro Controller الحاليين سيكونان متوافقين مع Nintendo Switch 2.

بالإضافة إلى ذلك، قد تقبل فتحة الخرطوشة الموجودة على جهاز Nintendo Switch 2 أيضًا خراطيش ألعاب Switch الحالية، مما يضمن قدرة اللاعبين على الاحتفاظ بمكتبات الألعاب الحالية الخاصة بهم.

ومع ذلك، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الألعاب التي تم تطويرها خصيصًا لجهاز Nintendo Switch 2 ستكون قابلة للعب على نماذج Nintendo Switch الأقدم. قد يعتمد هذا على قدرات الأجهزة والميزات المحددة التي تستخدمها الألعاب الجديدة.

يعد هذا التوافق المستمر جانبًا مهمًا لأنه يساعد في تسهيل عملية الانتقال لمالكي Switch الحاليين الذين يفكرون في الترقية إلى النظام الجديد، مع الحفاظ أيضًا على القيمة في مجموعة ألعابهم الحالية وملحقاتها.

ووفقا لأحدث التسريبات، من الممكن أن يكون جهاز Nintendo Switch 2 أكبر من الإصدار السابق.

سيحتوي الجهاز على شاشة مقاس 8 بوصات بدقة 1080 بكسل حسب الشائعات. وفي المقابل، يحتوي طراز Nintendo Switch الحالي على شاشة مقاس 7 بوصات تدعم دقة 1080 بكسل فقط عندما تتصل بالتلفاز عبر قاعدة الشحن.

سيؤدي ذلك إلى تحسين الجودة المرئية والانغماس في اللعب المحمول باليد. يعد هذا تحسنًا كبيرًا، حيث يلبي احتياجات المستخدمين الذين يفضلون اللعب في الوضع المحمول باليد ولكنهم يريدون الدقة المرئية عادةً عند إرساء أجهزتهم.

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