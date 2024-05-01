تكنولوجيا: سامسونج تؤكد أن ساعة Galaxy Watch “المتميزة الجديدة” قادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت شائعات بشأن تشكيلة سامسونج القادمة من ساعات Galaxy، ويشير تقرير مالي جديد إلى أن الشركة تخطط لمواصلة نمط إطلاق إصدار “متميز” إلى جانب نظيراتها المماثلة.

هناك بعض الأشياء التي رأيناها فيما يتعلق بالشائعات الجديرة بالثقة فيما يتعلق بـ Galaxy Watch.

يقال إن ساعة Galaxy Watch 7 تأتي بثلاثة نماذج مختلفة، حيث تقدم سامسونج طراز “FE”. سيكون إصدار Fan Edition هذا ميسور التكلفة ولكنه لا يزال يقدم تجربة One UI Watch للمستخدمين.

هناك اقتراح كبير آخر هو أن Galaxy Watch 7 سيكون لها طراز “Pro”، على غرار سلسلة 6 الحالية. ومن المفترض أن تأتي Galaxy Watch 7 Pro ببطارية تبلغ سعتها 600 مللي أمبير تقريبًا، مما يتفوق على الساعات التي سبقتها.

وفي تقرير مالي أعلن عن نتائج الربع الأول من عام 2024، أكدت سامسونج أن هناك طرازًا “متميزًا جديدًا” سينضم إلى سلسلة Galaxy Watch 7.

على الرغم من أن التقرير لم يذكر الإصدار الرقمي على وجه التحديد ولم يقدم أي معلومات أخرى، إلا أنه يشير إلى أن الترقيات التي طالب بها المستخدمون سيتم تنفيذها في النماذج الأكثر تميزًا. يشير هذا على الأرجح إلى Galaxy Watch 7 Pro.

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