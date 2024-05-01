تكنولوجيا: لينوفو تؤكد عن جهاز الألعاب المحمول Legion Go 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة لينوفو أنها تعمل على جهاز Legion Go 2؛ وهو جهاز الألعاب المحمول الذي يعتبر خليفة Legion Go الاصلي الذي كان ولا يزال جهازًا مثيرًا للإعجاب.

ولكن هناك بعض الاشياء التي يمكن من خلالها للشركة تحسينها بشكل أكبر مع Legion Go 2.

تعد شاشة IPS LCD مقاس 8.8 بوصة واحدة من أكبر أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب حتى الآن، وتحتفظ بـ Oneexplayer 1X، وتتميز بمعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز. وقدرات اللمس سهلة الاستخدام.

تتميز دقة 2560 × 1600 أيضًا بالمرونة الشديدة، مما يسمح بعرض نصف الحجم لتحسين الأداء دون التضحية بالكثير في قسم المظهر، حتى في الألعاب التي لا تدعم تقنية رفع مستوى الدقة Fidelity FX Supersolution من AMD.

ومع ذلك، على الرغم من مواصفات الشاشة الرائعة لـ Legion Go، لا تزال هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى تحسين.

والأهم من ذلك، تحتاج لينوفو إلى إضافة دعم معدل تحديث متغير إلى Legion Go 2. بدون VRR أو FreeSync، قد يكون اللعب بمعدلات إطارات منخفضة، وهو المكان الذي تعمل فيه عادةً أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب، محبطًا للغاية بسبب تمزق الشاشة. ومن المفترض ان تستخدم لينوفو أيضًا شاشة عرض أفقية أصلية في Legion Go 2.

بقدر ما تذهب أنظمة التحكم في أجهزة الألعاب المحمولة، يقع Legion Go في مكان ما بين Nintendo Switch وSteam Deck، لكنه لا يلتزم بأي من الحيلتين بشكل مُرضٍ.

لا تخدم عناصر التحكم القابلة للإزالة في Legion Go سوى غرض بسيط يتجاوز وضع FPS الأنيق. ولا توجد طريقة لاستخدام وحدتي التحكم كوحدات تحكم منفصلة للاعبين المتعددين، كما هو الحال في Nintendo Switch، ولا توجد طريقة للانضمام فعليًا إلى وحدات التحكم في Legion Go عندما تكون منفصلة عن الجهاز اللوحي.

إن تنفيذ هاتين الميزتين، أو واحدة منهما على الأقل، من شأنه أن يجعل جهاز Legion Go 2 أكثر تنوعًا مما هي عليه حاليًا.

وفيما يتعلق بموضوع وحدات التحكم، يستحق Legion Go 2 الحصول على لوحة لمس ثانية على الجانب الأيسر من الشاشة إذا كانت لينوفو تأمل أن يأخذ أي شخص وظيفة لوحة اللمس على محمل الجد للألعاب.

على سبيل المثال، سلكت Ayaneo هذا الطريق، حيث قدمت لوحات لمس مزدوجة على جهاز Kun المحمول ذو الحجم الكبير.

وكما هو الحال مع جميع الأجهزة المحمولة الموجودة في السوق، يمتلك Legion Go مجموعة برامج خاصة به، وكما هو الحال مع جميع الأجهزة المحمولة الأخرى، فإن الحلول البرمجية من لينوفو سيئة نوعًا ما.

تم تصميم Legion Go من لينوفو للعمل حول Legion Space، والذي يبدو أنه يحتقر بالإجماع من قبل أولئك الذين يضطرون إلى استخدامه.

معظم الشكاوى تنبع من ضعف الأداء وقلة التركيز. ويبدو أن لينوفو تريد ان تفعل الكثير من Legion Space.

ويجب أن تركز الشركة على تحويل Legion Space، أو أي حل برمجي تخطط لاستخدامه في Legion Go إلى مجموعة برامج بسيطة للأساسيات.

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