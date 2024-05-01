تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4 وBeats Solo Buds

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Beats التجارية عن الإصدارات الجديدة من السماعات التي تتضمن سماعة الرأس Beats Solo 4، والسماعة اللاسلكية Beats Solo Buds.

سماعة Beats Solo 4

تنطلق سماعة الرأس اللاسلكية Beats Solo 4 بوزن 217 جرام، كما تضم وسائد للأذن “UltraPlush”، مع عصابة رأس بتصميم مرن، كما تتميز السماعة بتصميم مريح.

وترتكز السماعة على محول طاقة 40مم، والذي يأتي بتصميم مخصص لخفض التشويش ولدعم الإستجابة السريعة، مع وضوح أعلى في الصوتيات، وتغطية في نطاق أوسع.

كما تدعم السماعة تقنية Spatial، وتقنية ديناميكية لتتبع حركة الرأس، أيضاً تقدم Beats ترقية في الميكروفونات في هذا الإصدار، مع تقنية تعلم آلي بفضل خورازمية لخفض الضوضاء أثناء المكالمات لدفع صوتيات بأعلى جودة ووضوح.

أيضاً تدعم السماعة ميزة الإقتران السريع بلمس واحدة بأجهزة iOS والأندوريد، كما تنطلق سماعة Solo 4 بميزة دعم خدمة Find My أو Find My Device وفقاً للنظام المستخدم على الهاتف الذكي لتحديد موقع السماعة في حالة فقدانها.

ولمستخدمي منصة iOS تقدم السماعة ميزة تنشيط المساعد الرقمي بالأوامر الصوتية “Hey Siri”، مع ميزة مشاركة الصوتيات.

كما تضم سماعة Solo 4 منفذ USB C للصوتيات والشحن، مع analog 3.5 لدعم التشغيل السلكي، ويدعم زر b إستقبال المكالمات، أو تنشيط المساعد الرقمي، والتحكم بالأوامر الصوتية في مستوى الصوت.

أيضاً تأتي سماعة Beats Solo 4 بعمر بطارية يصل إلى 50 ساعة من التشغيل، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن 5 ساعات.

وتتوفر سماعة Beats Solo 4 بألوان الوردي، والأسود، والأزرق، على أن تتوفر بسعر 200 دولار تقريباً، ويبدأ شحن السماعة من 2 من مايو.

سماعة Beats Solo Buds

تتميز سماعة Beats Solo Buds بتصميم هندسي يهدف إلى دفع أفضل آداء صوتي، مع تخفيف الضغط على أذن المستخدم، وتوفر Beats أطراف للأذن بأحجام XS ،S ،M ،L.

وتضم كل جهة من السماعة محول صوتي مزدوج يدعم خفض التشوهات، والحصول على صوتيات بأعلى دقة في التفاصيل وأفضل وضوح.

كما تضم كل سماعة ميكروفون مع خوارزمية تهدف لإدراك وخفض الضوضاء في المكالمات عن طريق التعلم الآلي.

ويمكن لهذا الإصدار أيضاً التوافق مع أجهزة الأندوريد وiOS للإقتران السريع، وتدعم السماعة خدمة ابل Find My، وأيضاً خدمة جوجل Find My Device.

وتضم سماعة Solo Buds أيضاً زر b الذي يدعم المستخدم في التحكم في السماعة عن طريق النقر لمرة واحدة أو الضغط المطول.

كما يمكن ضبط السماعة عبر تطبيق Beats على منصة الأندوريد، أو عبر الإعدادات في منصة iOS، وتدعم Beats Solo Buds عمر شحن يصل إلى 18 ساعة، ويمكن شحن السماعة لمدة 5 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعة كاملة.

وتتوفر سماعة Beats Solo Buds بألوان الأسود، والبنفسجي والأحمر والرمادي، على أن تتوفر في الأسواق بسعر 80 دولار.

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