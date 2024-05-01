تكنولوجيا: رصد هاتف Moto X50 Ultra في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 125W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة موتورولا قريباً للأسواق هاتف Moto X50 Ultra الذي رصد بالفعل في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 125W.

أعلنت موتورولا مؤخراً عن دفع هاتف Edge 50 Ultra للأسواق العالمية، ولقد رصد إصدار جديد في السوق الصيني بعنوان “Moto X50 Ultra”.

ولقد سجل هاتف Moto X50 Ultra في منصة 3C بنموذج رقم XT2401-2، كما أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 125W، أي على غرار Edge 50 Ultra الذي قدم للأسواق العالمية.

من جانب أخر أكدت لينوفو على أن هاتف Moto X50 Ultra يأتي بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، مع تركيز خاص على ترقية مهام الذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمساعد رقمي خاص بشركة لينوفو.

المصدر