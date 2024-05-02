تكنولوجيا: ASUS تؤكد خططها للإعلان عن جهاز برقاقة Snapdragon X Elite في 20 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Asus إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 20 من مايو لكشف النقاب عن جهاز حاسب بمعالج Snapdragon X Elite من كوالكوم.

تعقد شركة مايكروسوفت مؤتمرها القادم في 20 من مايو لإطلاق أجهزة Surface Pro 10 وSurface Laptop 6، على أن تأتي هذه الإصدارات بسلسلة معالجات Snapdragon X.

وتنضم Asus أيضاً على في هذا الحدث لكشف النقاب عن إصدار جديد من أجهزة الحاسب بمعالج Snapdragon X Elite، على أن ينطلق الحدث بالتعاون بين مايكروسوفت وAsus إلى جانب كوالكوم.

ولقد ظهرت عبارة في إعلان Asus التشويقي تؤكد فيها الشركة على أن الجهاز سيأتي بمستوى جديد من تقنية الذكاء الإصطناعي، مع تركيز خاص على الإبتكارات الجديدة في مهام الذكاء الإصطناعي، وأيضاً تحسين الآداء بإصدارها الجديد من الأجهزة التي ترتكز على منصة “Windows on Arm”.

أيضاً من المقرر أن يتضمن الحدث تصريحات حول أهمية منصة “Windows on Arm” في تعزيز مهام الذكاء الإصطناعي في أجهزة الحاسب، كما يكشف الحدث عن أهمية التعاون الذي يجمع الشركات الثلاثة.

يذكر أن كوالكوم قدمت معالج Snapdragon X Elite مع إصدار منخفض التكلفة Snapdragon X Plus، حيث يضم معالج X Elite عدد 12 من أنوية Qualcomm Oryon، بينما يأتي إصدار Plus بعدد 10 من الأنوية مع سرعة أقل، ومن المتوقع أن تكشف إعلانات مايكروسوفت وAsus عن مزيد من التفاصيل حول آداء المعالجات.

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