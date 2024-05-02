تكنولوجيا: تطبيق رسائل جوجل يقوم بإزالة الرد باستخدام Nudge وتذكيرات أعياد الميلاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرحها في عام 2022، أزالت رسائل جوجل لنظام أندرويد إمكانية “التنبيهات” المعروفة بـ Nudge التي تعمل على الرد بالاضافة إلى تذكيرات عيد الميلاد.

كانت Nudge m بمثابة “تذكير للرد لمتابعة الرسالة التي أرسلتها أو تلقيتها بعد وقت معين“. تم تقديم هذا المفهوم لأول مرة في عام 2018 لـ Gmail.

واعتبارًا من أحدث إصدار تجريبي من رسائل جوجل (الإصدار 20240429_01_RC00)، لم تعد وظيفة Nudge تظهر في الإعدادات > الاقتراحات، والتي أصبحت الآن موطنًا للرد الذكي، والاقتراحات، والتأليف السحري، والملصقات المقترحة.

واعتبارًا من اليوم، لا تزال جوجل تعلن عن الإمكانية على صفحة أندرويد المقصودة التي تم تقديمها في أواخر شهر مارس.

يتبع تطبيق الرسائل في عام 2023 إزالة تكامل المساعد. واعتبرت الرسائل ميزة بديلة تسمى “Spotlights”، لكن ذلك لم يتحقق أبدًا.

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