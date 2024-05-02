تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo V30e بمعالج Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف vivo V30e اليوم بشكل رسمي بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، وكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر 335 دولار.

يتميز هاتف vivo V30e بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتصل إلى نسبة سطوع 1300 nits، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تدعم ميزة التركيز التلقائي، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر Sony IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.

بينما يتميز المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة، وتدعم الكاميرة الخلفية وكاميرة السيلفي تسجيل فيديو بدقة 4K، مع لقطات portrait ببعد بؤري 50مم، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش “Smart Aura Light”.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويأتي هاتف vivo V30e بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Funtouch OS 14، ومن المقرر أن يدعم الهاتف تحديث نظام التشغيل على مدار ثلاث سنوات، وتحديث برمجيات الحماية على مدار 4 سنوات.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، كما ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويدعم الهاتف معايير IP64، ويضم منفذ USB C، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G.

ومن المقرر أن يتوفر vivo V30e بألوان البنفسجي والأزرق، على أن ينطلق النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 335 دولار.

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