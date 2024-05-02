تكنولوجيا: رفع أحد الباحثين لدعوى قضائية ضد شركة Meta للحصول على حق “إيقاف” موجز أخبار فيسبوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كانت خوارزمية موجز الأخبار على منصة فيسبوك منذ فترة طويلة محور المناقشات حول بعض أكبر مشكلات Meta. لقد كانت أيضًا مصدرًا شبه ثابت للشكاوى من المستخدمين.

ولكن، إذا نجحت الدعوى القضائية المرفوعة حديثًا، فقد يتمكن مستخدمو فيسبوك من استخدام الشبكة الاجتماعية بموجز مختلف تمامًا.

فقد رفع معهد Knight First Amendment Institute في جامعة كولومبيا دعوى قضائية ضد Meta نيابة عن باحث يريد إصدار ملحق للمتصفح يسمح للأشخاص “بإيقاف تشغيل” خلاصاتهم الخوارزمية بشكل فعال.

تم إنشاء الامتداد بواسطة “إيثان زوكرمان“، الباحث والأستاذ بجامعة ماساتشوستس أمهرست، وهو يجادل بأن مستخدمي فيسبوك سيكونون في وضع أفضل إذا حصلوا على قدر أكبر من التحكم في خلاصاتهم.

وتوضح الدعوى ان الأداة، التي تسمى Unfollow Everything 2.0، ستسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة أصدقائهم ومجموعاتهم وصفحاتهم، وبذلك، إيقاف تشغيل ملف الأخبار الخاص بهم بشكل فعال“

كما سيكون للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل الأداة الحرية في استخدام النظام الأساسي بدون البث، أو تنظيم البث من خلال إعادة متابعة هؤلاء الأصدقاء والمجموعات فقط الذين يريدون حقًا رؤية منشوراتهم.”

لم يكن زوكرمان أول من ابتكر مثل هذه الأداة. وقد استوحى أفكاره من مشروع مماثل، يُطلق عليه أيضًا اسم “إلغاء متابعة كل شيء“، اعتبارًا من عام 2021.

وقد رفع موقع فيسبوك دعوى قضائية ضد الرجل البريطاني الذي أنشأ هذا الامتداد وقام بتعطيل حسابه بشكل دائم. ويحاول زوكرمان تجنب مصير مماثل من خلال دعواه القضائية.

الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء، تطلب من المحكمة “الاعتراف بأن المادة 230 تحمي تطوير الأدوات المصممة لتمكين الأشخاص من التحكم بشكل أفضل في تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي“.

يمكن أن تكون هذه القضية بمثابة اختبار جديد للمادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، والذي يُعرف في الغالب بالقانون الذي يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية القانونية عن تصرفات مستخدميها.

ولكن على عكس قضايا المحكمة العليا الأخيرة التي تتعلق بالقانون، فإن قضية زوكرمان “تعتمد على بند منفصل يحمي مطوري أدوات الطرف الثالث التي تسمح للأشخاص بتنظيم ما يرونه عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق حظر المحتوى الذي يعتبرونه غير مرغوب فيه“.

ورفض متحدث باسم Meta التعليق على الدعوى القضائية.

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