تكنولوجيا: وصول الجهاز اللوحي HTC A101 Plus Edition رسميًا مع معالج Unisoc T606

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح الجهاز اللوحي HTC A101 Plus Edition رسميًا في روسيا بسعر يبلغ 15990 روبل روسي، وهو ما يعني الآن حوالي 174 دولارًا أو 162 يورو.

مقابل هذا المبلغ، ستحصل على شاشة تعمل باللمس مقاس 10.95 بوصة بدقة 1920 × 1200 IPS، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 10 واط.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 ويتم تشغيله بواسطة معالج Unisoc T606. كما انه يحتوي على كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا امامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل وأربعة مكبرات صوت.

يتم تقديم الجهاز اللوحي باللون الرمادي والفضي، وتبلغ أبعاده 256.6 × 168.2 × 7.5 ملم ويزن 501 جرامًا.

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