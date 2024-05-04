تكنولوجيا: تسريب المواد التسويقية لهاتف Google Pixel 8a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا يزال أمام الإعلان الرسمي عن هاتف Google Pixel 8a أكثر من عشرة أيام. ومع ذلك، نحن الآن في مرحلة يظهر فيها تسريب واحد على الأقل بخصوص هذا الأمر كل يومين.

ويبدو أن التسريب اليوم هو في الأساس قائمة موقع جوجل على الويب الخاصة بهاتف Pixel 8a، ومن الواضح أنه تم إعداده مسبقًا للإطلاق.

من غير الواضح ما إذا كان هذا قد تم نشره لفترة قصيرة عن طريق الخطأ، أو إذا تم تسريبه من داخل فريق تطوير الموقع.

وعلى ما يبدو، يشير المخطط حول النص إلى إن Google Pixel 8a هاتف ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

نحن نعرف الآن كيف تخطط جوجل لتسويق جهازها التالي. ستؤكد الشركة أيضًا على “الكاميرا عالية الأداء“، و“التصميم الجديد“، وسبع سنوات من دعم البرامج، و“التصميم المتين” للهاتف، مهما كان معنى ذلك.

كما ان ميزات الذكاء الاصطناعي ليست شيئًا خاصًا أو فريدًا بالنسبة لهذا الهاتف، ولكنها مفصلة بعناية.

تم تأكيد معالج Tensor G3، وستنضم إليه شريحة الأمان Titan M2. كما سيحصل الهاتف على شهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء، وستحتوي الشاشة على زجاج Gorilla Glass 3.

عند شراء هاتف Pixel 8a، ستحصل على ثلاثة أشهر من YouTube Premium، وستة أشهر من Fitbit Premium، وثلاثة أشهر من خطة Google One بسعة 100 جيجابايت مجانًا.

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