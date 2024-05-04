تكنولوجيا: شركة Hisense تطلق جهاز CanvasTV وهو منافس لجهاز The Frame من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Hisense عن أحدث تشكيلة تلفزيونية لها، وهي سلسلة CanvasTV. تستلهم هذه السلسلة أجهزة التلفاز الخاصة بسامسونج “The Frame” وتتمحور حول عرض الأعمال الفنية على شاشة تناسبها تمامًا، كل ذلك مع توفير تجربة بصرية رائعة عندما تحتاج إليها بتكلفة أقل.

يحتوي CanvasTV على شاشة 4K QLED مع تقنية Quantum Dot Color، والتي تعمل كقاعدة رائعة لمشاهدة الأفلام والبرامج.

كما ان الشاشة أيضًا قادرة على الوصول إلى 144 هرتز، مما يجعلها جيدة للاتصال بأجهزة الألعاب.

وعلى غرار نهج سامسونج، فإن اللمسة النهائية على الشاشة تكون غير لامعة، مما يثبت أنها قاعدة ممتازة لعرض الأعمال الفنية.

وعلى الرغم من أن الشاشة رقمية، إلا أن الشاشات غير اللامعة لديها القدرة على إعطاء مظهر يشبه الورق، وهو ما قد يخدعك عندما تكون قريبًا جدًا.

تقوم شركة Hisense بتزويد CanvasTV بـ Google TV، ولكنها ستشغل “وضعًا فنيًا” خاصًا يمكنه التبديل بين قطع مختلفة من الأعمال الفنية.

وعند الاستخدام، سيعمل التلفاز كشاشة عرض عادية تعمل بتلفاز جوجل ويبدو أنها تعمل تمامًا مثل أجهزة تلفاز Hisense الأخرى.

سيتمكن العملاء من اختيار تصميم الإطار ليتناسب مع CanvasTV بحيث يندمج مع الجدار بشكل أفضل.

وبشكل افتراضي، سيكون لكل تلفاز إطار من خشب الساج يمكن تحويله إلى اللون الأبيض أو الجوز. يمكن تبديله اعتمادًا على ما يبدو أفضل على الحائط الخاص بك.

الفكرة هي أن Hisense CanvasTV يشبه في الأساس قطعة فنية ثابتة، لذا فإن إعداده ليبدو بأفضل شكل على الحائط الخاص بك هو المفتاح.

سيأتي جهاز Hisense CanvasTV بمقاس 55 بوصة و65 بوصة بسعر يبدأ من 999 دولارًا، وهو ما يقلل تمامًا من خيارات سامسونج التي تبدأ بحوالي 1500 دولار لحجم 55 بوصة. سيكون كلا الطرازين متاحين في أواخر صيف 2024.

المصدر