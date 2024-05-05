تكنولوجيا: Black Shark تطلق ساعة GS3 الذكية بتصميم مقاوم للماء حتى عمق 50 متر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Black Shark التجارية عن ساعة GS3 الذكية التي تنطلق بمعايير مقاومة أعلى، وتصميم يدعم مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، كما تستمر بعمر شحن يصل إلى 21 يوم.

انطلقت ساعة GS3 الذكية في السوق الصيني بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 600 nits، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج 8H+ Corning Gorilla، كما تضم الساعة الذكية زر تاج رقمي يدعم التدوير.

وتتميز Black Shark GS3 بدعم مراقبة نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، كما ترتكز على مستشعرات بصرية وتدعم رصد معدل ضربات القلب، قياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع.

أيضاً تدعم الساعة الذكية مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، وتسجيل خطوات المستخدم، والسعرات المحروقة، ومستوى ضغط الدم.

كما تتضمن الساعة الذكية شريحة GNSS لدعم نظام GPS، والإتصال بأقمار Beidou، وGLONASS، وGALILEOGPS، وأيضاً QZSS لتحديد موقع المستخدم بدقة.

وتدعم Black Shark GS3 معايير مقاومة الماء عند عمق 50 متر، ودعم مقاومة الأتربة بمعايير IP69K، لذا تتوافق الساعة الذكية مع الأنشطة الرياضية المائية.

أيضاً من المقرر أن تتكامل ساعة GS3 الذكية مع الأنشطة الخاصة بالمستخدم بسلاسة على مدار اليوم، كما تقدم ميزة أوجه الساعة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، مع خرائط Baidu للتنقل، وميزة إدخال سريع لرمز الدفع.

وتدعم الساعة الذكية أيضاً تقنية NFC للعمل كمفتاح رقمي للسيارة، وتأتي بمساعد رقمي خاص “Baidu Wenxin Yiyuan”، وتدعم إجراء المكالمات عبر البلوتوث، وخفض الضوضاء المحيطة.

ولقد أعتمد تصميم GS3 من عدد 15 جهة لتأكيد مقاومة تصميم الساعة الذكية بمعايير العسكرية، مع مقاومة الحرارة، وظروف الطقس الصعبة، وتستمر Black Shark GS3 بعمر شحن يصل إلى 21 يوم.

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