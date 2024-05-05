تكنولوجيا: ابل تؤجل من جديد خططها لدمج كاميرة Face ID أسفل الشاشة في هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل قررت تأجيل دمج كاميرة Face ID أسفل الشاشة في هواتف الأيفون من جديد.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن سلسلة iPhone 16 ستكون أولى إصدارات ابل التي تنطلق للأسواق بتقنية كاميرة Face ID المدمجة أسفل الشاشة، إلا أن أحدث التسريبات نفت هذه التفاصيل.

من جانب أخر أشار المحلل “Ross Young” في تسريبات أخرى سابقة إلى أن هواتف iPhone 17 Pro وPro Max ستكون أول إصدارات من ابل بتصميم يتميز بكاميرة Face ID أسفل الشاشة، إلا أنه عاد من جديد ليؤكد على أن ابل قررت تأجيل هذه الخطط، ولقد إرتكزت التفاصيل الجديدة على معلومات جاءت من مصدر داخلي من ابل.

كما أضاف المحلل “Ross Young” أن ابل ستؤجل خططها لتطوير كاميرة Face ID أسفل الشاشة في هواتف الأيفون حتى 2026، لذا ستكون هواتف iPhone 18 و18 Pro أول الإصدارات المميزة بهذه التقنية، على أن تتوسع ابل بالتقنية لتشمل الإصدارات الرئيسية أيضاً في 2027.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تستمر ابل في تبني تصميم “Dynamic Island” في إصدارات هذا العام من سلسلة iPhone 16.

يذكر أن إنتقال ابل لتطوير كاميرة أسفل الشاشة هو تحدي كبير للشركة، ومن المقرر أن تعتمد على شركة LG Innotek لجلب هذه التقنية لهواتف الأيفون في 2026.

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