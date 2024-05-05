تكنولوجيا: براءة إختراع تؤكد على تطوير ابل لهاتف أيفون صدفي قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة لشركة ابل تؤكد على أن عملاق التكنولوجيا تعمل على تطوير هاتف أيفون بتصميم صدفي قابل للطي.

لم تكشف شركة ابل بشكل رسمي حتى الآن عن خططها لهاتف الأيفون القابلة للطي، إلا أن بعض التسريبات السابقة أشارت إلى أن ابل ستقدم للأسواق جهاز MacBook قابلة للطي بحجم شاشة 20.3 إنش، ولقد أشارت توقعات المحلل “Ming-Chi Kuo” أن هذا الجهاز قيد التطوير بالفعل.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تتجه لتطوير جهاز MacBook قابلة للطي في البداية نتيجة لبعض المخاوف التي تواجه الشركة لتطوير هاتف أيفون قابلة للطي.

من جانب أخر كشفت براءة الإختراع التي سجلت من ابل في شهر أكتوبر من العام الماضي عن تطوير الشركة لمفصل لشاشة هاتف قابل للطي بتصميم صدفي، لذا قد تقدم ابل هاتف iPhone Flip في البداية.

ولقد سجلت ملفات براءة الإختراع بعنوان “مفصل للأجهزة القابلة للطي” ومن المتوقع أن يدعم تصميم المفصل التداخل مع شاشة الهاتف المرنة.

وتوضح الصور التوضيحية تصميم صدفي يحاكي هواتف Galaxy Z Flip وMotorola Razr، حيث يتحرك المفصل للخارج والداخل عند طي أو فتح الهاتف، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول خطط ابل القادمة.

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