تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر هواتف Oppo Reno 12 وOppo Reno 12 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Oppo للأسواق قريباً هواتف Oppo Reno 12 وOppo Reno 12 Pro، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل سعر ومواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان المرتقب.

يستعد عمالقة الصين لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية في الربع الثاني من هذا العام، وتنضم شركة Oppo بإعلانها المرتقب عن سلسلة هواتف Oppo Reno 12 لاحقاً هذا الشهر.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت حتى الآن أن هواتف Reno 12 وReno 12 Pro تضم شاشات OLED بتصميم منحني مايكرو من الجهات الأربعة.

كما تؤكد التسريبات على أن شركة Oppo تدعم هذه الإصدارات بتصميم نحيف وخفيف، أيضاً أكدت الصور المسربة على التصميم المميز للغطاء الخلفي الذي يتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

أيضاً من المتوقع أن يتوافق كلا الهاتفين في التصميم الخارجي، بينما يأتي الإختلاف في رقاقة المعالج، والذاكرة العشوائية وسعة التخزين.

كما أشارت التسريبات أن هاتف Reno 12 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، بجودة عرض 1.5k، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى مرتين.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف Reno 12 بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يضم رقاقة Dimensity 8200 أو Dimensity 8300، على أن يتميز أعلى نموذج من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما تدعم Oppo هذا الإصدار بمعايير IP65 لمقاومة الماء والغبار، على أن ينطلق بنظام الأندوريد 14 وواجهة ColorOS 14.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Reno 12 Pro يأتي برقاقة Dimensity 9200 أو Dimensity 9200 Plus، على أن يأتي أعلى نموذج من الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا باتي رام وسعة 512 جيجا بايت، بينما يتوافق مع الإصدار الرئيسي في المواصفات الأخرى، ويتراوح سعر الهاتفين بين 499 دولار إلى 799 دولار.

المصدر