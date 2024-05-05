تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite المزعوم على يحصل على شهادة BIS وقد يتم إطلاقه قريبًا في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة OnePlus على خليفة هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite الشهير، والذي من المحتمل أن يُطلق عليه اسم OnePlus Nord CE 4 Lite.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن أي شيء يتعلق بهذا الجهاز الجديد بصفة رسمية، إلا أنه يُزعم أن الهاتف ظهر على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية، مما يشير إلى إطلاق وشيك،

ووفقًا للمسرب الشهير Sanju Choudhary، فإن الهاتف الذكي الجديد من OnePlus يأتي برقم الطراز CPH2619. وقد تم رصده في قاعدة بيانات مكتب المعايير الهندية، والذي يُزعم أنه OnePlus Nord CE 4 Lite.

وعلى الرغم من أن الشهادة لا تكشف عن أي مواصفات، فقد أشار المسرب ضمنيًا إلى أن Nord CE 4 Lite سيكون نسخة معاد تسميتها من هاتف OPPO A3، وهو هاتف ذكي حصري للصين.

ووفقًا للمسرب، سيأتي OnePlus Nord CE 4 Lite مع العديد من الترقيات مقارنة بسابقه، وأهمها هو شاشته.

ستستخدم الشاشة الموجودة على OnePlus Nord CE 4 Lite لوحة AMOLED بدلاً من لوحة LCD. سيبلغ قياس الشاشة 6.67 بوصة وستكون بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف أيضًا على مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة.

ومن الداخل، يُقال أن الجهاز يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، مقترنًا ببطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير. ويقال إنه يحتوي على عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، مقترنة بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وإذا تبين أن الجهاز عبارة عن علامة تجارية جديدة لـ Oppo A3، فيمكننا أيضًا أن نتوقع أن يتميز بشحن سريع بقوة 33 واط، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت/12 جيجابايت، وتخزين يصل إلى 256 جيجابايت.

المصدر