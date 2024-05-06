تكنولوجيا: ابل تخطط لبدء الإنتاج الضخم لجهاز Mac Book القابل للطي في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة ابل لتطوير وإنتاج جهاز MacBook قابل للطي في البداية، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط عملاق التكنولوجيا لبدء الإنتاج الضخم لهذه الفئة من الأجهزة في 2025، بينما تؤجل ابل إنتاج الجيل الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي حتى 2026.

كشف “Jeff Pu” في تقريره الأخير عن خطط ابل القادمة لإصدارات الشركة من الأجهزة القابلة للطي، حيث أكد من خلال هذا التقرير على أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم لأول أجهزة ماك بوك المميزة بتصميم قابل للطي خلال العام المقبل.

كما أوضح التقرير أن جهاز MacBook القابل للطي يأتي بحجم شاشة 20.3 إنش، بينما تقدم ابل أول هاتف أيفون قابل للطي في 2026، كما أكد على أن ابل تختبر في الوقت الراهن اثنان من أحجام الشاشة لهذا الإصدار بين 7.9 إنش و8.3 إنش.

وتتوافق هذه التفاصيل مع معلومات نشرت من المحلل “Ming-Chi Kuo who”، بينما يختلف تقرير الأخير في الموعد المتوقع لبدء الإنتاج الضخم لأول جهاز ماك بوك، حيث أشار Kuo في تقريره إلى أن ابل تبدأ إنتاج هذا الإصدار في 2027.

وفي تفاصيل أخرى نشرت في تقرير من “Ross Young” أشير فيها إلى أن تستعد لبدء الإنتاج الضخم لأول جهاز قابل للطي في الفترة ما بين 2026 إلى2027، على أن يأتي الجهاز بحجم 20 إنش.

من جانب أخر أشار “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج إلى أن ابل تعمل على تطوير جهاز هجين بين MacBook وiPad يضم شاشة مزدوجة وتدعم الطي، كما رصدت براءة إختراع سجلت من شركة في شهر أكتوبر لمفصل شاشة طور لدعم هاتف صدفي قابل للطي.

يذكر أن التفاصيل الجديدة التي جاءت من “Jeff Pu” ترتكز على مصادر داخلية في شركة ابل أكدت على أن عملاق التكنولوجيا قامت بتسريع مراحل تطوير الجهاز القابل للطي لبدء الإنتاج الضخم في موعد مبكر عن جدول ابل الزمني.

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