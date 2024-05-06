تكنولوجيا: إدراج هاتف Realme GT Neo 6 القادم ضمن قائمة الحجوزات مع معالج Snapdragon 8s Gen 3 وشحن 120 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، أطلقت هواوي سلسلة هواتف Mate 60 كجزء من خطة Pioneer Plan، والتي ركزت على إطلاق منتجات جديدة مباشرة على أرفف المتاجر.

وطبقت الشركة نفس الإستراتيجية على سلسلة هواتف Huawei Pura 70 التي تم إصدارها مؤخرًا.

ويبدو أن Realme قد تبنت أيضًا نهجًا مشابهًا لهاتف Realme GT Neo 6 القادم. الهاتف غير المعلن عنه مدرج الآن للحجز في Jingdong Mall.

وهذا يشير إلى أن الشركة تجاوزت الإعلان الرسمي المعتاد وجعلته متاحًا مباشرة للحجز بالدينار الأردني.

تكشف لقطة الشاشة أعلاه أن معالج Snapdragon 8s Gen 3 سيعمل على تشغيل هاتف Realme GT Neo 6.

لم تؤكد العلامة التجارية حجم البطارية ولكنها كشفت أنها ستدعم الشحن السريع بقوة 120 واط. علاوةً على ذلك، أعلنت الشركة عن وصول نسخة تخزين بسعة 1 تيرابايت.

لم يتم الكشف عن سعر هاتف Realme GT Neo 6 بعد. ومع ذلك، يبدو أن الجهاز سيكون متاحًا للشراء في الأيام المقبلة في الصين.

تشير التقارير إلى أن Realme GT Neo 6 سيحتوي على نفس شاشة OLED مقاس 6.78 بوصة، والتي تتوفر مع هاتف Realme GT Neo 6 SE الذي ظهر لأول مرة في الشهر الماضي في الصين.

وبالتالي، من المتوقع أن تقدم الشاشة دقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وأقصى سطوع يبلغ 6000 نتس في المتر المربع.

علاوةً على ذلك، تستخدم الشاشة تقنية 8T LTPO، مما يوفر انتقالات أكثر سلاسة لمعدل التحديث، واستهلاك أقل للطاقة، وأوقات عرض أقصر للصور مقارنة بالمنافسين.

حاليًا، ليس هناك معلومات واضحة فيما يتعلق بقدرات الكاميرا مع هاتف GT Neo 6. ونأمل أن تكشف التقارير الأحدث عن ذلك في الأيام المقبلة.

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