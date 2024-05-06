تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق vivo X Fold3 Pro للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف vivo X Fold3 Pro في منصة Geekbench إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

سجلت vivo نموذج جديد من هاتف vivo X Fold3 Pro القابل للطي في قاعدة بيانات Geekbench برقم V2330، حيث حقق الهاتف 6300 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ولقد أعتمد نفس النموذج من هاتف vivo X Fold3 Pro في وقت سابق في إندونيسيا، مما يؤكد إقتراب موعد إطلاق الهاتف للأسواق العالمية.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويضم كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر OmniVision.

يذكر أن vivo كشفت عن هواتف vivo X Fold3 وvivo X Fold3 Pro في السوق الصيني للمرة الأولى خلال شهر مارس الماضي.

ويتوفر vivo X Fold3 Pro القابل للطي في السوق الصيني بسعر 1350 دولار أو 1250 يورو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية يأتي بمستوى تسعير أعلى.

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