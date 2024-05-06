علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق vivo X Fold3 Pro للأسواق العالمية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف vivo X Fold3 Pro في منصة Geekbench إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

سجلت vivo نموذج جديد من هاتف vivo X Fold3 Pro القابل للطي في قاعدة بيانات Geekbench برقم V2330، حيث حقق الهاتف 6300 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ولقد أعتمد نفس النموذج من هاتف vivo X Fold3 Pro في وقت سابق في إندونيسيا، مما يؤكد إقتراب موعد إطلاق الهاتف للأسواق العالمية.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويضم كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر OmniVision.

يذكر أن vivo كشفت عن هواتف vivo X Fold3 وvivo X Fold3 Pro في السوق الصيني للمرة الأولى خلال شهر مارس الماضي.

ويتوفر vivo X Fold3 Pro القابل للطي في السوق الصيني بسعر 1350 دولار أو 1250 يورو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية يأتي بمستوى تسعير أعلى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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